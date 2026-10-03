Endeavor Cuyo 2026: "Buscamos que quien tenga una idea se vaya con recursos para concretarla"

Ese recorrido personal se traslada hoy a la trastienda de una nueva edición de la Experiencia Endeavor Cuyo 2026, evento de innovación y emprendimiento más importante de la región que desembarcará este jueves 8 de octubre en el complejo de Naves (Nave UNCuyo y Nave Cultural) y la Báscula del Parque Central de la Ciudad de Mendoza.

El crecimiento exponencial de Endeavor

La propuesta busca reunir a emprendedores, inversores, profesionales, estudiantes y empresarios de Mendoza, San Juan y San Luis bajo la premisa de activar ideas, potenciar negocios y tejer alianzas bajo el concepto de #DeCuyoAlMundo.

La experiencia ya tuvo su paso por Jujuy y Rosario. Una vez más llega a Mendoza para reflejar una demanda sostenida en el mapa productivo regional.

“El primer evento lo hicimos en junio de 2019, en 2020 hicimos algo virtual por la pandemia y en 2021 transmitimos algo híbrido con poca gente. Ya en 2022 fue una locura: en 2019 fueron 790 personas y el año pasado superamos las 5.500. El ecosistema nos ha ido pidiendo más cosas, más mentorías, más capacitaciones y más speakers”, analiza María José Rubio Nanclares.

El mundo del emprendimiento regional a gran escala se reúne este jueves en Mendoza. Foto: gentileza Endeavor.

La iniciativa está concebida como un espacio integral y accesible para cualquier persona, sin importar el grado de desarrollo de sus proyectos ni su punto de partida.

“Se trata de un día completo donde los tres ejes de la Fundación Endeavor se ponen a disposición de cualquier persona. No hace falta que quiera emprender ni que tenga un emprendimiento; cualquier persona que quiera concretar una idea, cambiar de laburo o que esté medio perdida sobre lo que se viene en el futuro, encuentra acá el espacio para encontrarse con la cultura emprendedora y poner en marcha lo que quiera hacer”, sintetiza Rubio Nanclares.

El emprendimiento pensado en grande

Y por otro lado, resalta la transformación del público y la relevancia del liderazgo femenino en la conducción de la red Endeavor: “Nos entusiasma ver que las que en 2019 eran voluntarias del evento, hoy lideran compañías que están en Estados Unidos. Nuestro equipo es súper sólido y hacemos cosas enormes, así que está bueno que las mujeres ocupen estos lugares de poder de decisión”.

La diferencia de este evento con cualquier otro destinado al emprendedurismo radica en su mirada ambiciosa y federal. “Buscamos pensar en grande. Nuestra propuesta es a todo nivel: buscamos que quien tenga una idea se pueda ir con los recursos, quien ya la tiene en marcha pero está con un desafío de escalarla haga una mentoría, quien está buscando un socio ahí lo pueda encontrar y quien está buscando fondear su compañía encuentre un inversor”, remarca Rubio Nanclares.

Hay espacio para todas las personas que quieran hacer algo grande, desde el lugar donde están hacia cualquier parte del mundo. Hay espacio para todas las personas que quieran hacer algo grande, desde el lugar donde están hacia cualquier parte del mundo.

Al frente de la organización, a María José Rubio Nanclares le hubiera gustado haber tenido espacios como la Experiencia Endeavor en su juventud. Foto: gentileza María José Rubio Nanclares.

Los speakers de la Experiencia Endeavor Cuyo 2026

La jornada este jueves 8 de octubre iniciará a las 8 con las charlas inspiracionales.

Entre los oradores destacados de esta edición se encuentran el mendocino Lucas Paganini (ingenero de la NASA que dirige el programa de un telescopio); Franco Rodríguez Viau (fundador de Satellites on Fire con solo 22 años); Pamela Scheurer (ingeniera jujeña cofundadora de Nubimetrics); Tomás Armendáriz (creador de la startup médica AVaTAR MedTech); y Emiliano Fazio (cofundador de Arbusta).

Además, subirán al escenario historias locales de impacto social, tecnológico y económico como la de Marianela López (creadora de la plataforma Empujón Educativo), Emanuel Ricaldi (creador de EscalaConTech para formalizar el trabajo en la construcción) y Gregorio Bajda (Laboratorios Valca).

Conecta Inversor es un espacio que vuelve a Endeavor Cuyo 2026 para vincular startups en crecimiento con fondos de inversión. Foto: gentileza Endeavour.

Por la tarde, las actividades se dividirán entre 6 masterclasses dictadas por expertos de la red y las emblemáticas mesas redondas de mentorías. En esta edición de la Experiencia Endeavor Cuyo se desarrollarán 23 mentorías en simultáneo orientadas a distintas etapas del camino emprendedor, de las cuales 16 serán lideradas por mujeres e incluirán temáticas específicas como la optimización de perfiles en LinkedIn.

Una de las personalidades que visitará Mendoza para formar parte de la jornada es Alberto Chab Tarab, reconocido médico y psicoanalista argentino-cubano de 99 años que se convirtió en un fenómeno viral y referente de la longevidad activa en redes sociales.

Oportunidades de inversión y conexiones reales

Una de las apuestas de la Experiencia Endeavor Cuyo 2026 es el regreso de Conecta Inversor, una iniciativa impulsada en alianza estratégica con la Bolsa de Comercio de Mendoza. Este espacio busca vincular startups en crecimiento de Cuyo y del país con fondos de Venture Capital, Corporate Venture Capital y aceleradoras.

A diferencia de un formato tradicional de presentación, la propuesta aspira a entablar diálogos que perduren en el tiempo. Casos de ediciones anteriores avalan esta metodología, como la startup de alquiler de vehículos Rentennials -que sumó el respaldo del Grupo Barbagallo- o la firma tecnológica Wanderwarm que concretó la inversión de Pablo Puerino, miembro del directorio de Endeavor Cuyo, a partir del vínculo generado en la comunidad.

El cierre de la jornada estará marcado por un espacio de networking festivo diseñado para transformar las conversaciones del día en alianzas sostenibles que abran camino a las ideas y fortalezcan el espíritu innovador de los emprendimientos de la región.