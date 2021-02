Emir Félix presiona para que avance el túnel del Paso de Las Leñas

El intendente de San Rafael, Emir Félix no conformó, al igual que el gobernador Rodolfo Suarez, la comitiva argentina que hace una semana atrás visitó Chile junto al presidente Alberto Fernández, pero pese a que no pudo impulsar en persona el proyecto del túnel de baja altura que se hará en el Paso de Las Leñas aprovechó que el tema se tratara en la agenda de ese encuentro, no deja de marcar presión para que ese túnel se haga realidad.