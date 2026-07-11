El SEC advirtió sobre los riesgos por el partido de la Selección argentina y prepara un operativo especial

El Registro del Servicio de Emergencias Coordinado en alerta por los festejos: qué casos atendieron y cómo será el plan para el sábado.

Radiografía de un partido: del vacío en las calles al pico de llamadas

El comportamiento de la demanda en el sistema de salud extrahospitalario tiene una dinámica predecible pero intensa. Según explicó el doctor Mengual, mientras la pelota rueda, Mendoza experimenta una tensa calma. Durante el transcurso del encuentro contra Egipto, la circulación en la vía pública se redujo al mínimo, lo que trajo un alivio inmediato a las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

"Durante el partido no tuvimos, en particular, un aumento de los llamados respecto a un día habitual. De hecho, al haber menos tráfico, tuvimos una caída neta en la cantidad de llamados que te diría que alcanzó casi a la mitad del partido", detalló el funcionario. Sin embargo, este escenario de tranquilidad desaparece apenas suena el silbato final y la masa de hinchas sale a las calles.

Una vez concluidos los 90 minutos o más, el sistema registró una subida abrupta en la curva de atenciones, transformando la jornada en un equivalente a los días de mayor movimiento nocturno.

"Después de eso sí tuvimos un aumento de los llamados respecto, fundamentalmente, a intoxicaciones alcohólicas y por sustancias ilícitas, politraumatismos, accidentes viales y traumas en general. También hemos tenido alguna riña. El balance postpartido fue muy similar a lo que tenemos un viernes o un sábado por la noche", precisó Mengual.

Caídas desde árboles y semáforos provocan una ola de fracturas durante los festejos de la Selección

Un dato que llevó tranquilidad a las autoridades fue el comportamiento de las urgencias cardiovasculares en los hogares. Aunque la literatura médica internacional asocia la alta tensión de las competencias internacionales con un incremento de infartos o picos de presión, la provincia se mantuvo dentro de los parámetros normales. "Nosotros particularmente en estos partidos de Argentina hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ningún balance superior al esperado en la cantidad de patologías cardiovasculares a la media diaria habitual", aclaró el médico.

El peligro del mobiliario urbano: fracturas por "alturas moderadas"

El centro de Mendoza y las principales plazas departamentales suelen convertirse en el epicentro del desahogo popular. No obstante, las conductas de riesgo de una parte de los asistentes suelen terminar en las guardias hospitalarias. El titular del área de Emergencias y Catástrofes puso el foco en un clásico y peligroso comportamiento de los festejos: treparse a estructuras no aptas.

"Las intervenciones más comunes que tuvimos en los festejos son intoxicaciones, politraumatismos por accidentes viales y traumas por caídas de propia altura o de alturas leves y moderadas, como son árboles, semáforos y paradas de colectivo".

Trepar a semáforos, árboles y paradas de colectivo: la peligrosa conducta que multiplica las fracturas en los festejos

El impacto de estas conductas se traduce directamente en lesiones óseas severas. Ante la repetición de estos cuadros, el funcionario lanzó un fuerte llamado a la cordura individual: "La recomendación lógicamente es que la gente se cuide. Hay que entender que es un partido de fútbol y que, más allá del resultado que ojalá sea positivo porque es lo que todos los argentinos deseamos, no deja de ser un evento deportivo. Hay que pensar que nuestras acciones pueden tener consecuencias graves para nosotros o para terceros".

Sábado a la noche contra Suiza: el operativo para esquivar el "efecto embudo"

El próximo compromiso de la Selección Argentina contra Suiza añade un condimento extra de preocupación para el sistema sanitario: se disputará un sábado a la noche. Este horario en particular hará confluir dos realidades de alta demanda: el flujo recreativo normal de un fin de semana y el desborde pasional del fútbol.

"Va a confluir el mayor movimiento y demanda habitual de los servicios de emergencia extrahospitalarios, tanto médicos como de seguridad, con los posibles festejos", advirtió el director. Para mitigar este escenario, el Ministerio de Salud ya diseñó un despliegue de movilidades de alta y mediana complejidad en los puntos neurálgicos de concentración: el Kilómetro Cero, la Plaza Independencia, el Parque General San Martín y las plazas cabeceras de los departamentos.

Apenas terminan los partidos la demanda de ambulancias explota y se asemeja a un sábado a la noche

La logística para mover una ambulancia en medio de una multitud requiere una estrategia quirúrgica que evite el encierro del vehículo sanitario. Mengual reveló que los equipos no ingresarán al núcleo del tumulto por razones estrictamente operativas: "Si nosotros pusiéramos la ambulancia en pleno Km 0 sería muy dificultoso el movimiento de esa movilidad dentro del evento, o un posible traslado de emergencia con alguna víctima hacia algún centro asistencial".

El plan de contingencia consiste en un esquema de postas periféricas:

Posicionamiento: las ambulancias se apostarán en calles laterales, a una distancia de dos o tres cuadras del epicentro del festejo.

las ambulancias se apostarán en calles laterales, a una distancia de del epicentro del festejo. Zona Caliente: dentro del núcleo de mayor concentración operará el personal policial y los preventores civiles.

dentro del núcleo de mayor concentración operará el personal policial y los preventores civiles. Activación de red: ante cualquier emergencia detectada en el lugar o ingresada a través de los llamados al 911, los médicos recibirán el aviso inmediato y realizarán un ingreso rápido y coordinado.

"De esa manera, lo que hacemos es tener un despliegue de muy pocos minutos para atender a la persona en la periferia y poder trasladarla eventualmente de forma rápida hacia el hospital", concluyó el doctor Gabriel Mengual.