El país de América Latina con la segunda refinería de petróleo más grande del mundo

En la península de Paraguaná, en el estado Falcón, Venezuela, se encuentra la refinería de petróleo más grande de América Latina. Esta construcción no solo destaca por su extensión y capacidad, sino también por la importancia estratégica que representa para el país y para la región en su conjunto.

Su presencia refleja el papel central de Venezuela en la industria energética de América Latina, consolidando su posición como un actor clave en el suministro de hidrocarburos en todo el mundo. La magnitud de la refinería convierte a la península de Paraguaná en un epicentro de la actividad petrolera, simbolizando décadas de inversión y desarrollo industrial que han marcado la historia económica del país.

La refinería representa un referente de ingeniería a gran escala en la región, un hito que evidencia el potencial de América Latina

La importancia de esta refinería de América Latina

Su construcción incluye tres refinerías: Amuay (645.000 bpd), Cardón (305.000 bpd) y Bajo Grande (16.000 bpd), alcanzando una capacidad total de 955.000 barriles de petróleo por día. Esta refinería destaca por: