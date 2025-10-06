Inicio América Latina
El país de América Latina con la segunda refinería de petróleo más grande del mundo

La refinería de petróleo más grande de América Latina es una construcción estratégica entre las cinco mayores del mundo

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
En América Latina se encuentra la refinería de petróleo más grande de la región, un complejo industrial que se posiciona entre los mayores del mundo. Este enorme centro de procesamiento no solo destaca por su tamaño, sino también por su capacidad tecnológica y operativa, lo que la convierte en un pilar estratégico para la producción energética del país que la alberga.

La construcción de la refinería está diseñada para manejar volúmenes masivos de petróleo, transformándolo en una variedad de productos derivados, desde combustibles hasta insumos industriales, cumpliendo con estándares de eficiencia y seguridad reconocidos internacionalmente. Te contamos en que lugar de América Latina se encuentra.

Tiene la capacidad para influir en los mercados internacionales de petróleo

En la península de Paraguaná, en el estado Falcón, Venezuela, se encuentra la refinería de petróleo más grande de América Latina. Esta construcción no solo destaca por su extensión y capacidad, sino también por la importancia estratégica que representa para el país y para la región en su conjunto.

Su presencia refleja el papel central de Venezuela en la industria energética de América Latina, consolidando su posición como un actor clave en el suministro de hidrocarburos en todo el mundo. La magnitud de la refinería convierte a la península de Paraguaná en un epicentro de la actividad petrolera, simbolizando décadas de inversión y desarrollo industrial que han marcado la historia económica del país.

La refinería representa un referente de ingeniería a gran escala en la región, un hito que evidencia el potencial de América Latina

La importancia de esta refinería de América Latina

Su construcción incluye tres refinerías: Amuay (645.000 bpd), Cardón (305.000 bpd) y Bajo Grande (16.000 bpd), alcanzando una capacidad total de 955.000 barriles de petróleo por día. Esta refinería destaca por:

  • Innovación tecnológica: integración de procesos avanzados de refinación y sistemas de seguridad industrial de última generación.
  • Impacto económico y social: generación de miles de empleos directos e indirectos, fortalecimiento de la infraestructura energética y contribución al desarrollo de América Latina.
  • Colaboración e inversión: proyectos de modernización financiados por PDVSA y socios internacionales, garantizando eficiencia y sostenibilidad.

