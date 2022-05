El ministro de Gobierno advirtió que el derecho de admisión permite al comercio exigir el uso de barbijo

El barbijo sólo será obligatorio en el ámbito hospitalario y en todos los espacios relacionados con el sector de la salud. En el resto de los lugares será optativo incluído el servicio de transporte público de pasajeros y en los establecimientos educativos.

No obstante existe lo que podría denominarse una "zona gris" en el decreto por cuanto no alude en ningún momento a locales comerciales, ya sea gastronómicos o de ventas, supermercados y centros comerciales.

El "amplio" derecho de admisión

Victor Ibañez.jpg Víctor Ibañez, ministro de Gobierno.

Víctor Ibañez fue entrevistado por Ricardo Montacuto en el programa de Radio Nihuil, Te Digo lo que Pienso y allí subrayó que "el decreto establece que es optativo el uso del barbijo y recomienda que lo sigan utilizando los adultos mayores y las personas con factores de riesgo".

"Respecto de los hospitales y centros sanitarios, los alcances van a ser complementados con resoluciones de la ministra de Salud, Ana María Nadal.", añadió.

Preguntado sobre si un empresario decide poner en su negocio un cartel que diga "aquí nadie entra sin barbijo", el ministro admitió que es posible y es legal: "Nadie que no sea el Gobierno puede prescribir, ni normar ni prohibir respecto del uso del barbijo. Pero está claro que el derecho de admisión es mucho más amplio y no tiene que ver solo con el barbijo. Hay muchas situaciones más en las que puede aplicarse".

"El derecho de admisión -amplió el funcionario- va más allá de la pandemia. El principio general del decreto es cumplir con la norma que establece que el uso del barbijo es optativo y hace recomendaciones, pero no supera al derecho de admisión".

En cuanto a los "puntos grises" del decreto, Ibañez repasó que "el mundo creó normas de todo tipo, que fuimos viendo cómo se aplicarían en la práctica. Aquí también creamos normas que fuimos modificando y complementando en base a las conductas de la gente y a los resultados".

También dijo que "está claro que ya antes de este decreto mucha gente dejó de usar el barbijo y también está claro que estamos entrando en los tiempos de más frío, con la aparición de otras enfermedades como la gripe. Por eso vamos a ver el desarrollo, cómo se cumple, qué pasa con los casos de Covid en invierno... Siempre son normativas transitorias".

