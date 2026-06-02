EDICTO: VERGNIOL HUGO ARMANDO C/CONTACTO S.A. FIDEICOMISOS J.J. PASOS, CABALLERO MARTIN Y DESARROLLOS ECOLOGICOS S.A. P/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - Autos N° 265643

SILVIA ANDREA LEGRAND, Martillero 2664, Fader 104, Godoy Cruz, Mendoza. ORDEN: SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA CIVIL, autos N° 265643 “VERGNIOL HUGO ARMANDO C/CONTACTO S.A. FIDEICOMISOS J.J. PASOS, CABALLERO MARTIN Y DESARROLLOS ECOLOGICOS S.A. P/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, rematará JUNIO DIECISEIS (16) DE 2026, DOCE HORAS, en SALA DE SUBASTAS JUDICIALES, SAN MARTIN 322, PLANTA BAJA, CIUDAD, MENDOZA, bajo la modalidad A VIVA VOZ, UN INMUEBLE, propiedad de CONTACTO S.A., CUIT 30-52209677-7, Identificados como Fracciones D-1; D-2; E-1; E-2, distrito EL CHILCAL, JOCOLI, departamento de LAVALLE, MENDOZA, superficie según titulo 48 Has. 1202 m2 y según plano 48 Has. 1225,74 mts.2, LIMITES Y MEDIDAS PERIMETRALES NORTE: Lombardo Oscar y Villegas Lucía Rosa en 1130,52 mts. SUR: María Gaya de Peñafort y Callejón de Acceso en 900,18 mts. ESTE: María Teresa Chacón de Manresa en 713,03 mts. y OESTE: José Alberto Samso en 533,47 mts. INSCRIPCIONES: ATM PADRON TERRITORIAL N° 13-060934, NOMENCLATURA CATASTRAL: 139900060063060000007, REGISTRO PUBLICO Y ARCHIVO JUDICIAL DE LA PROVINCIA: Matrícula 234233/13, MUNICIPALIDAD DE LAVALLE: El referido inmueble no recibe los servicios de dicha Comuna. DEUDAS: ATM IMPUESTO INMOBILIARIO: $ 43.440,69 al 08/04/2026. DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD: EXENTO DE PAGO. Todas las deudas actualizables al efectivo pago. GRAVAMENES: De los presentes obrados al 13/03/2025. MEJORAS: El campo a subastar se encuentra ubicado al Oeste de la Ruta Prov. 24 entre La Pega y Villa Tulumaya, Lavalle, Mendoza. El vértice Sur-Este se ubica aproximadamente a 1050 mts del eje medio de la mencionada Ruta. En los 750 mts. previos del mentado vértice (entre éste y la Ruta). Existe un alambrado de 3 hilos que encierra al campo vecino colindante por el Este. El cierre del vecino hace que el costado Este del campo a subastar se encuentre delimitado por el alambrado. Por el costado Sur del campo a subastar, corre una huella paralela a su límite que se extiende hacia el Oeste. El costado Oeste del campo inspeccionado se encuentra también sin linderos físicos. Al vértice Nor-Oeste del campo inculto se puede acceder ingresando por una calle pública sin nombre que nace en la Ruta 24 en dirección al Oeste, y desde ésta hacia el Sur accediendo por una huella que luego entra al campo inculto con un recorrido irregular casi paralelo al límite Oeste; esta huella desemboca en la similar (descripta al comienzo) que corre paralela al costado Sur del campo. Presenta vegetación xerófila de zona árida. No está nivelado. No registra derecho de riego.- AVALUO FISCAL 2026: $ 12.511.869. BASE DEL REMATE: PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000,00) desde donde partirá la primera oferta, con incremento mínimo entre las eventuales posturas de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00).- El adquirente en el acto de subasta deberá abonar seña 10% y 3% comisión del Martillero y 4.25% Impuesto Fiscal a cargo del adjudicatario del bien, debiendo acreditarlo con el comprobante de pago correspondiente conjuntamente con el saldo de precio al momento de quedar ejecutoriada la resolución que aprueba el remate, en el plazo de ley (art. 287 del CPCCyT). Se hace saber que los gastos de plano de mensura, certificado catastral y otros gastos necesarios para la inscripción del inmueble son a cargo del adquirente. Hágase saber a los posibles oferentes que en ningún caso se admitirá la compra en comisión (arT.268 apart. I CPCCyT). No se admitirán reclamos o cuestión alguna por defectos en el presente una vez realizada la subasta. Informes Secretaría del Juzgado o Martillera 261 6798071 [email protected]