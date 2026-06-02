EDICTO: GUTIERREZ ANGELA PAULA C/ RAGONA ALFONSO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 258.911

DRA. MARIA VIRGINIA IGLESIAS CONJUEZ DEL JUZGADOS EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DECIMO SEGUNDO, PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA, DRA MARIA VIRGINIA IGLESIAS, sito en calle Av. España 480 (entre calles Pedro Molina y Virgen del Carmen de Cuyo). Palacio de Justicia. 3° piso. Ala Sur. Oficina 38 (Mesa de Entradas) de la Ciudad de Mendoza Capital, Provincia de Mendoza en autos N° 258.911 caratulados "GUTIERREZ ANGELA PAULA C/ RAGONA ALFONSO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA". Notificar a los herederos de RAGONA ALFONSO DNI N° 3.351.745 , como personas de existencia incierta, que se consideren con derecho sobre el inmueble ubicado en calle Ángel Furlotti Nº 520 –Bº Brandi-, Ciudad de Maipú, Maipú, Mendoza, encontrándose inscripto según datos 1º Inscripción de dominio al Nº 14841, fs. 157, Tº 76-“A” de Maipú, fecha de inscripción 17/07/1954, fecha de escrituración 14/07/1955, SIRC 700544384, Padrón de D.G.R. (A.T.M.) 07-11276-6, Padrón Municipal de Maipú Nº 5134, lo resuelto a fs. 12 que en su fecha y parte pertinente dice: “Mendoza, 17 de Octubre de 2024. … Proveyendo la demanda de autos: De la demanda instada en autos, córrase TRASLADO a la parte demandada, por el PLAZO DE VEINTE DIAS, con citación y emplazamiento para que comparezca, conteste y denuncie domicilio real y dirección electrónica del litigante, y constituya domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de ley (art. 21, 74, 75, 160, 209 y conc. del CPCCT). NOTIFIQUESE en legal forma y en la forma de estilo, acompañándose las copias previstas por el art. 53 del CPCCT.- (ART. 68 INC. 1) a) del CPCCyT).- Publíquense edictos CINCO VECES a intervalos regulares en el Boletín Oficial y Diario UNO, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble, para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley.-…. FDO.: DR OSCAR EDUARDO VAZQUEZ-JUEZ”. Y lo resuelto a fs. 62: “Mendoza, 14 de Abril de 2026. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: … TRESUELVO: I) TENER por acreditadas sumariamente las circunstancias exigidas por el Art. 69 del C.P.C.C.T, y en consecuencia, bajo responsabilidad de la parte actora, téngase a los herederos de RAGONA ALFONSO, como personas de existencia incierta .- II) ORDENAR se notifique edictalmente a los herederos de RAGONA ALFONSO, la resolución de fs. 12 y los dispositivos I y II de la presente, publicándose edictos en el Boletín Oficial y Diario UNO, tres veces con dos días de intervalo (Art.72 inc. IV del C.P.C.C.T).- III) … COPIESE. NOTIFIQUESE. - FDO.: DRA MARIA VIRGINIA IGLESIAS –CONJUEZ