EDICTO: BALDERRAMA GRACIELA HORTENSIA Y D´ANTONIO FERNANDO P/ SUCESIÓN- Expediente CUIJ: 13-08100403-4((012054-424103)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. FERNANDO D´ANTONIO DNI 8.143.186 y GRACIELA HORTENSIA BALDERRAMA DNI 6.281.549, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08100403-4((012054-424103)). BALDERRAMA GRACIELA HORTENSIA Y D´ANTONIO FERNANDO P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.