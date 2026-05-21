EDICTO: STUART MILNE FEDERICA WINIFRED - STUART MILNE JUAN EMILIO Y STUART MILNE MARÍA JENNIFER C/ ISAAC KOLTON INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos nª CUIJ: 13-07960553- 5((012054-422541))

JUEZ del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, DE LA PRIMERA CIRCUNCRIPCIÓN MENDOZA en los autos nª CUIJ: 13-07960553- 5((012054-422541)) STUART MILNE FEDERICA WINIFRED - STUART MILNE JUAN EMILIO Y STUART MILNE MARÍA JENNIFER C/ ISAAC KOLTON INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, cita y notifica a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble sito en Av. España Nº 934, piso 3, departamento 6, 2da Sección, de la Ciudad de Mendoza, del decreto de fs 8 en su parte pertinente: Mendoza, 15 de Abril de 2026.Atento a lo expuesto, de la demanda por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, córrase TRASLADO a la parte demandada por el plazo de VEINTE DIAS con citación y emplazamiento para que comparezcan, respondan, ofrezcan pruebas y constituyan domicilio legal ( arts. 209 del C.P.C.C. y T., art. 24 Ley 14. 159 y art. 1.897 del C.C.C.N.) .Publíquense edictos CINCO DIÁS en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario UNO, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble, para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley. (Art. 209 AP. II, a) cc. Art. 72 inc. III del C.P.C.C. y T.)