PRIMERA INSPECCIÓN DIAMANTE UNIFICADA LICITACIÓN POR LIMPIEZA DE CUPOS DE CANALES E HIJUELAS TEMPORADA INVIERNO 2026 - EXPEDIENTE 01/2026.-
EDICTO: PRIMERA INSPECCIÓN DIAMANTE UNIFICADA LICITACIÓN POR LIMPIEZA DE CUPOS DE CANALES E HIJUELAS TEMPORADA INVIERNO 2026 - EXPEDIENTE 01/2026
Fecha de Apertura de Sobres: 22-05-2026
Hora de Apertura: 19:00 HS
Lugar de Apertura: SEDE DE INSPECCIÓN – PRIMERA INSPECCIÓN DIAMANTEUNIFICADA – INDEPENDENCIA 834 – SAN RAFAEL- MENDOZA. -
TELÉFONO DE CONTACTO: 2604231050
Publica: 18, 20, 22, 26, 28/5/2026.-