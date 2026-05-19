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EDICTO: PRIMERA INSPECCIÓN DIAMANTE UNIFICADA LICITACIÓN POR LIMPIEZA DE CUPOS DE CANALES E HIJUELAS TEMPORADA INVIERNO 2026 - EXPEDIENTE 01/2026

Por UNO

PRIMERA INSPECCIÓN DIAMANTE UNIFICADA LICITACIÓN POR LIMPIEZA DE CUPOS DE CANALES E HIJUELAS TEMPORADA INVIERNO 2026 - EXPEDIENTE 01/2026.-

Fecha de Apertura de Sobres: 22-05-2026

Hora de Apertura: 19:00 HS

Lugar de Apertura: SEDE DE INSPECCIÓN – PRIMERA INSPECCIÓN DIAMANTEUNIFICADA – INDEPENDENCIA 834 – SAN RAFAEL- MENDOZA. -

TELÉFONO DE CONTACTO: 2604231050

Publica: 18, 20, 22, 26, 28/5/2026.-

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