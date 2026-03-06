EDICTO: RUIZ ARMANDO EDGARDO P/ SUCESIÓN - Autos N° 256810

Juez Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, en autos N° 256810 caratulados: RUIZ ARMANDO EDGARDO P/ SUCESIÓN declara la apertura del proceso sucesorio de RUIZ ARMANDO EDGARDO con DNI N.° 10.942.362. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por el causante para que se presenten dentro de los treinta días hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.