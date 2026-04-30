EDICTO: HERRERO SILVIO ALEJANDRO P/SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08033336-0((012054-423329)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por el causante Sr. SILVIO ALEJANDRO HERRERO DNI 22.376.712, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08033336-0((012054-423329)). HERRERO SILVIO ALEJANDRO P/SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.