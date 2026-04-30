EDICTO: BARCI HUMBERTO CARLOS Y MONTAÑA CECILIA P/SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08075676-8((012054- 423783)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. HUMBERTO CARLOS BARCI DNI 10.038.204 y CECILIA MONTAÑA DNI 5.660.472, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08075676-8((012054- 423783)). BARCI HUMBERTO CARLOS Y MONTAÑA CECILIA P/SUCESIÓN. Fdo. Dra. Fabiana Beatriz Munafo. Juez.