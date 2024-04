EDICTO: OJEDA SUSANA ALEJANDRA P/ EMPLAZAMIENTO PARA INICIAR SUCESIÓN - Expediente Nº 1907

TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA PRIMERO CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN, TUNUYÁN Expediente Nº 1907 “OJEDA SUSANA ALEJANDRA P/ EMPLAZAMIENTO PARA INICIAR SUCESIÓN” NOTIFICA a Marta Moreno, Beatriz Ojeda, Alberto Ojeda, Mariano Ojeda y Emanuel Ojeda en carácter de presuntos herederos y/ o herederos desconocidos de ignorado domicilio en el proceso sucesorio del Sr. LUIS ALBERTO OJEDA , D.N.I.Nº: 5.523.661, con último domicilio real denunciado en cn B° Las Acequias, Manzana C Casa 12, del distrito San José del departamento de Tupungato, Art. 325 inc. II C.P.C.C.yT, el proveído de fs. 1, que copiado en su fecha y parte pertinente dice: “Tunuyán, Mendoza, 05 de Julio de 2023…Téngase presente copia certificada de la partida defunción del Sr Luis Alberto Ojeda, agréguese.- Téngase presente lo expuesto y solicitado y atento las previsiones del art. 325 inc. II.- del C.P.C.C.y T. – Ley 9001, EMPLÁCESE a los presuntos herederos del Sr. LUIS ALBERTO OJEDA , D.N.I.Nº: 5.523.661 , con último domicilio real denunciado en cn B° Las Acequias, Manzana C Casa 12, del distrito San José del departamento de Tupungato, provincia de Mendoza, por el término de TREINTA DÍAS, a fin de que inicien el proceso sucesorio del Sr. Luis Alberto Ojeda, bajo apercibimiento de declarar la Apertura del mismo a instancias del presentante (art. 325 inc. II del C.P.C.C. y T. – Ley 9001). Fdo Dra. LOSCHIAVO NATALIA PAOLA. Juez.-