EDICTO: MENDOZA FIDUCIARIA S.A. EN CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD AGRO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA C/ VALENTE SILVIA SUSANA Y HOLGADO VALENTE MARIA PATRICIA P/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - Autos CUIJ: 13-05394

JUEZ DEL CUARTO TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL MENDOZA, en los autos CUIJ: 13-05394667-9((012054-407435)) MENDOZA FIDUCIARIA S.A. EN CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD AGRO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA C/ VALENTE SILVIA SUSANA Y HOLGADO VALENTE MARIA PATRICIA P/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, cita y notifica a VALENTE, SILVIA SUSANA, D.N.I. 13.434.042 y HOLGADO VALENTE, MARIA PATRICIA, D.N.I. 32.627.367 de ignorado domicilio la sentencia de fs. 67. “Mendoza, 12 de diciembre de 2024. VISTOS: (…); RESULTA: (…); CONSIDERANDO: (…); RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda deducida por Mendoza Fiduciaria S.A., como fiduciaria del Fideicomiso para el Financiamiento de Asistencia a la Actividad Agro Industrial de la Provincia de Mendoza (CUIT 30-71164268-0), contra Silvia Susana Valente y María Patricia Holgado Valente, y, en consecuencia, condenar solidariamente a estas últimas a abonar a la parte actora, dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, la suma de $ 4.250,25 más los intereses compensatorios, moratorios y punitorios pactados.- II.- Imponer las costas a las demandadas vencidas.- III.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, sin perjuicio de los complementarios y de la alícuota que por el I.V.A. pudieren corresponder, de la siguiente forma: Dr. Santiago María Cardozo, $ 680; Dra. María Cecilia D ´Angelo, $ 510; Dr. Juan Gabriel Acosta, $ 42,50 y Dra. María del Pilar Diez, $ 42,50.-.” Fdo. Dr. COBO OSVALDO DANIEL – Juez.
Publica: 08/04/2026.-