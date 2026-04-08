EDICTO: Albornoz Mario c/ Miranda Liberato p/ Prescripción Adquisitiva - Autos Nº 401212

Juez del Tribunal de Gestión Judicial Cuarto autos Nº 401212 “Albornoz Mario c/ Miranda Liberato p/ Prescripción Adquisitiva”, CITA Y NOTIFICA a NELIDA ELSA MIRANDA, D.N.I. N° 4.978.922 como declarada como PERSONA DE IGNORADO DOMICILIO lo ordenado a fs. 97: Mendoza, 07 de mayo de 2021. ....De la demanda interpuesta y su modificación TRASLADO a los herederos del titular registral y/o propietario por el término de VEINTE (20) DIAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (arts. 21, 74, 75, 160, 161 y 209 C.P.C.C.T) Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia páginas Web del Poder Judicial y del colegio de Abogados y procuradores de la Circunscripción que corresponda y Diario UNO por CINCO días en forma alternada, citando a todos los que se consideren con derechos sobre el inmueble para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo de VEINTE DIAS acordado precedentemente y oportunamente al Defensor de Pobres y Ausentes en turno (art 72 incs II y III CPCCT)… Fdo. Gabriel Urrutia – Juez”.- A fs 133....RESUELVO I.- aprobar la información sumaria rendida en autos teniendo a NELIDA ELSA MIRANDA DNI 4978922 como PERSONA DE IGNORADO DOMICILIO. En consecuencia notifíquese la presente resolución conjuntamente con el traslado de demanda de fs. 97 mediante EDICTOS los que deberán publicarse tres veces (3) con dos días (2) de intervalo en el Boletín Oficial y Diario UNO bajo responsabilidad de la parte actora y conforme lo establecen los arts. 69 y 72 del CPCCT. II.- cumplida la publicación edictal y vencido el plazo acordado, en caso de incomparecencia de la notificada dése vista de las actuaciones al Defensor Oficial en turno a los efectos del art. 75 III CPCCT. NOTIFIQUESE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL, Fdo. Dr. Mariano Gabriel Urrutia – Juez”.-