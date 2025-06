EDICTO: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y MAESTRANZA DE MENDOZA

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y MAESTRANZA DE MENDOZA - La Comisión Directiva conforme lo resuelto en acta N°341 Notifica a todos sus afiliados de conformidad con lo establecido por los arts. 31, 32 sgtes y ccs del Estatuto la convocatoria a elecciones generales para cubrir los cargo de todos los miembros de la Comisión Directiva y sindicatura por finalización de sus mandatos y por los próximos cuatro años de mandato, llevándose a cabo dicha elección por el sistema de lista completa. Las elecciones se llevarán a cabo el día 8 de setiembre de 2025 en la sede de Montevideo 270, Ciudad, Mendoza de 10 a 18 horas y en los lugares que la Junta Electoral habilite en caso de considerarlo conveniente previa notificación de los mismos a los afiliados. La elección se realizará mediante voto secreto y personal de los afiliados en un solo acto y en un mismo día. Por ello la Comisión Directiva conforme Acta N° 342 convoca a asamblea general para designar la Junta Electoral que llevará adelante el proceso eleccionario el 18 de Junio de 2025 a las 15 horas en el local ubicado en calle Rosario esquina Sunchales Este, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza. Orden del Día 1) Designación entre los afilados presentes de Presidente y Secretario para presidir la asamblea y de dos (2) afiliados presentes para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente y secretario 2) Designación de una Junta Electoral compuesta por tres miembros, la que se encargará del acto eleccionario y escrutinio para la elección de un (1) presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) tesorero, dos (2) vocales suplentes, un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente. La junta electoral electa por asamblea general tendrá a su cargo todos los actos relativos con la mencionada elección, la misma atenderá en la sede de la Obra Social, sito en calle Montevideo 270, Ciudad, Mendoza, los días Lunes y Miércoles en el horario de 09:00 a 11:00 horas para dar cumplimiento con los arts. 33, 34, 36, 37, 38, ss. y ccs. del Estatuto de esta entidad relacionados con el acto eleccionario. El carácter de afiliado a los efectos de la asistencia a la asamblea deberá acreditarse con el DNI y carnet de afiliado emitido por la Obra Social y con una antigüedad de afiliación no menor de seis meses a la fecha de celebración de la asamblea art. 34 y ccs del estatuto. La elección se realizará por el sistema de lista completa y por voto secreto y directo de todos los afiliados no afectados por inhabilitaciones establecidas por Ley o en este Estatuto, siempre que tengan una antigüedad como afiliado no menor de seis meses a la fecha del cierre del padrón definitivo confeccionado por la junta electoral art. 36 y ccs del Estatuto; las listas de candidatos deberán ser presentadas por triplicado ante la junta electoral por intermedio de un apoderado las que deberán contener los siguientes requisitos: cargo a ocupar, nombre y apellido, número y clase de documento de identidad, lugar de trabajo, domicilio del lugar de trabajo, domicilio particular, profesión, categoría y oficio de ocupación y demás requisitos establecidos por el art. 11 de este Estatuto y la Ley 23.660. 23.681 ss y cc Junto a la firma de conformidad de cada uno de ellos y la de la persona que actuará como apoderado. Las listas de candidatos serán patrocinadas por el diez por ciento (10%) de la suma total del padrón original de los afiliados. La lista de candidatos serán presentadas a la junta electoral en un plazo no mayor a los diez días posteriores al cierre del padrón definitivo, todo ello de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Para la adjudicación de colores, números u otras denominaciones a las listas intervinientes, se deberá tener en cuenta la agrupación que la hubiera utilizado anteriormente. El apoderado de la lista deberá acreditar y constituir domicilio especial - Comisión Directiva de Obra Social del Personal de Empresas de Limpieza, Servicios Y Maestranza de Mendoza