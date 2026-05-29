EDICTO: Autos 96935/2024

Se notifica y hace saber que el Tribuanl PROVEYÓ, lo que en su fecha y parte pertinente se transcribe a continuación: “Mendoza, 26 de Mayo de 2026 (...) Por Secretaría CÚMPLASE con la publicación edictal de la presente sentencia a los progenitores conforme se ordena en la resolución de fecha 14 de Mayo de 2026. (...) Dra. M. Daniela Peralta Juez “ SENTENCIA 14 de mayo de 2026 “Mendoza, 14 de mayo de 2026. AUTOS, VISTOS CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: I.-Desestimar el pedido de declaración de situación de adoptabilidad de IAN GONZALO RIVAS PATTI, de 13 años de edad, por las razones expuestas en los considerandos (C.I.D.N.; arts. 607 y conc. C.C.C., art. 3 y conc. ley 26.061, art. 189 y conc. C.F.V.F.) (...)Fdo. Dra. Daniela Peralta Jueza de Familia y Violencia Familiar ”
María Lidia Caif
Secretaria Protección y Violencia
GEJUAF GODOY CRUZ
Publica: 29/5/2026.-