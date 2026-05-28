EDICTO: FORCHINO ALEJANDRO LUIS C/COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACION, SERVICIOS PUBLICOS Y ANEXOS "EL HORNERO LIMITADA" P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - AUTOS CUIJ: 13-07715323-8((012054-419987))

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-CUARTO PODER JUDICIAL MENDOZA EN AUTOS CUIJ: 13-07715323-8((012054-419987)) FORCHINO ALEJANDRO LUIS C/COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACION, SERVICIOS PUBLICOS Y ANEXOS "EL HORNERO LIMITADA" P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA cita y notifica a POSIBLES TERCEROS INTERESADOS, sobre el bien que se pretende usucapir, ubicado en calle Cacique Ycano N° 1911, Barrio Hornero II, Manzana I Lotes N° 5,6 y 7, Distrito Capilla del Rosario, Departamento Guaymallén, matrícula de Folio Real N° 48928, Padrón n° 04-06626-2, nomenclatura catastral Nº 04-08-15-0001-00018-000041 y Padrón municipal N° 37656, lo que el tribunal resolviò a FS. 8. Mendoza, 17 de Diciembre de 2025. Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir, ubicado en calle Cacique Ycano N° 1911, Barrio Hornero II, Manzana I Lotes N° 5,6 y 7, Distrito Capilla del Rosario, Departamento Guaymallén, matrícula de Folio Real N° 48928, Padrón n° 04-06626-2, nomenclatura catastral Nº 04-08-15-0001-00018-000041 y Padrón municipal N° 37656, la iniciación del presente proceso, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el mismo, a comparecer en el término de VEINTE (20) DÍAS. A sus efectos, PUBLÍQUENSE EDICTOS por CINCO DÍAS EN FORMA ALTERNADA en el Boletín Oficial y Diario Los Andes (Art. 209 ap. II inc a) C.P.C.C.T.) Vencido el plazo precedente DÉSE INTERVENCIÓN a la Defensoría Civil que por turno corresponda para que ejerza la defensa de los terceros posibles interesados. Fdo: Dra. DEBLASI Erica Andrea, JUEZ.-