EDICTO: MONTAÑA WALTER ABRHAM C/ VALLEJO CRISTOBAL ERNESTO Y OTROS. P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Autos N° 71471

JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO Y CONVENCIONAL DE MAIPÚ, sito en calle Padre Vásquez y Sarmiento de la Ciudad de Maipú, en los autos N° 71471, caratulados “MONTAÑA WALTER ABRHAM C/ VALLEJO CRISTOBAL ERNESTO Y OTROS. P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, que tramitan ante este Tribunal, cita y emplaza conforme lo ordenado a fs. 25 y fs. 144, al Sr. CRISTOBAL ERNESTO VALLEJO (D.N.I.: 35.861.130), para que en el término de VEINTE (20) DIAS hábiles posteriores al de su notificación, perentorios e improrrogables, con citación y emplazamiento para que constituya domicilio, comparezca y responda, bajo apercibimiento de ley. (arts. 74, 75 160 y cc. del CPCCT). A fs. 25 el Tribunal resolvió: “Maipú, 5 de septiembre de 2024. Concédase al presentante el plazo del art. 29 CPCCT para acreditar la personería invocada. Atento lo peticionado y constancias de autos,, corresponde proveer. Téngase presente la documentación acompañada. Téngase presente las pruebas ofrecidas y lo demás expuesto en cuanto hubiere lugar y por derecho corresponda. Cítese en garantía a ORBIS SEGUROS conforme lo normado por el art. 25 del CPCCT y notifíquesele a la misma el traslado de la demanda. De la demanda interpuesta TRASLADO a la parte demandada por el término de VEINTE DIAS con citación y emplazamiento para que constituya domicilio, comparezca y responda, bajo apercibimiento de ley. (arts. 74, 75 160 y cc. del CPCCT). NOTIFÍQUESE. Téngase presente que juntos con los presentes autos la parte actora ha iniciado BLSG, bajo el N° 71.472.-.HZGEXKY302335 - AWNEVUV302335 LE. Fdo. Dra. Beatriz Fornies, Juez.”- A FS.144: “20 de abril de 2026, AUTOS Y VISTOS (...) RESUELVO: I- Aprobar la información sumaria rendida en autos, por la que se acredita, que CRISTOBAL ERNESTO VALLEJO, D.N.I. 35.861.130, es persona de ignorado domicilio. II- Notificar el presente junto con la resolución de fs. 25 por edictos que deberán ser publicados por tres veces con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y Diario Uno. III- Oportunamente, dése intervención al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. NOTIFIQUESE. Fdo. Andrea Liliana Lourdes Llanos”