EDICTO: MONTEMAR CIA. FIN. S.A. C/ OLMEDO MARIA ESTER S/ PROCESO MONITORIO (PREPARA VIA MONITORIA) - Autos Nro. 70.199

Dra. Beatriz Fornies titular del Juzgado de Paz Letrado de MAIPU, NOTIFICA a los Señores OLMEDO, MARIA ESTER, Documento 10.907.054, de las siguientes resoluciones en los autos Nro. 70.199, caratulados "MONTEMAR CIA. FIN. S.A. C/ OLMEDO MARIA ESTER S/ PROCESO MONITORIO (PREPARA VIA MONITORIA)": A fs. 19 de autos el Juzgado proveyó: "Maipú, 06 de Marzo de 2023.Por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado.Téngase presente la documentación acompañada (Acord. n° 28.944.-).-Téngase presente las pruebas ofrecidas y lo demás expuesto para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. Proveyendo a fs. 17: Cítese a la Sra. OLMEDO MARIA ESTER (D.N.I n° 10.907.054.-) para que dentro del TERCER DIA HABIL posterior a su notificación comparezcan al Tribunal en día y hora de audiencia a reconocer firma y contenido de la documentación que se les exhiba, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocida las mismas si no comparecieren o compareciendo, no contestaren categóricamente (arts.233 y 65 del CPCCT.-).- NOTIFIQUESE.DJC.Fdo.Dra.Beatriz Fornies-Juez. y a fs.35 el Juzgado proveyo:"Maipú, 27 de Diciembre de 2023.AUTOS Y VISTOS, RESUELVO:I- Aprobar la información sumaria rendida en autos, por la que se acredita, que OLMEDO MARIA ESTER, D.N.I. 10.907.054, es persona de ignorado domicilio.II- Notificar el presente junto con la resolución de fs. 19 por edictos que deberán ser publicados por tres veces con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y Diario Uno II-Oportunamente, dése intervención al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes que por turno corresponda.NOTIFÍQUESE.fdo:Dra. Beatriz Fornies-Juez."