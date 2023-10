EDICTO: MIOTTO RODOLFO DANIEL C/ MARCHI FLORES CARLOS ALBERTO P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - AUTOS N° 272.051

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL PRIMERO. PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL. AUTOS N° 272.051 “MIOTTO RODOLFO DANIEL C/ MARCHI FLORES CARLOS ALBERTO P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, NOTIFICA al Sr. MARCHI FLORES, CARLOS ALBERTO, D.N.I. N° 8.140.654 de ignorado domicilio el traslado ordenado a fs. 1 que dispuso: “Mendoza, 23 de Marzo de 2022. Por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado. Téngase por constituido el domicilio legal y procesal electrónico a sus efectos. Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. De la demanda de conocimiento interpuesta TRASLADO a la parte demandada por el plazo de VEINTE (20) DÍAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba instrumental y constituya domicilio procesal electrónico (artículos 21, 74, 75, 160, 161 y concordantes del CCCyT nro. 9001). Conforme se solicita, cítase en garantía a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS, para que en el plazo de VEINTE (20) DÍAS comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de ley (artículos artículos 21, 74, 75, 160, 161 y concordantes del CCCyT nro. 9001 y artículo 118 de la Ley de Seguros). OFÍCIESE a la Unidad Fiscal de Tránsito a fin de que remita ad efectum videndi et probandi, el EXPTE N° T 7697/21 caratulados “Fiscal C/NN/P Lesiones Culposas”, en tanto y en cuanto el mismo se encuentre digitalizado en forma completa, o caso contrario tenga a bien proceder a la REMISIÓN del mismo en forma completa. En caso de que por el estado de tramitación en que se encontrare la causa, no fuere posible dar cumplimiento con lo solicitado, o cuando no fuese posible la remisión de copias digitales del mismo, REMITA COPIAS CERTIFICADAS del expediente solicitado. En caso de que el mismo se encuentre archivado en GIOL, SE INFORME los datos de archivo (paquete, año de archivo). La obtención de dicho expediente será gestionada con la colaboración del Tribunal, sin perjuicio de lo cual, hágase saber a las partes que será a su cargo la realización de los actos útiles necesarios a los fines de dar ingreso al expediente original como AEV. En el día de la fecha se deja constancia de que se ha dado cumplimiento con lo ordenado a través de Secretaría del Tribunal. Atento a lo solicitado, a fin de lograr su temprana incorporación y sin perjuicio de su oportuna admisión, OFÍCIESE a cargo del peticionante con transcripción del Art 34 inc 7 del CPCCyT , a: 1. HOSPITAL ITALIANO a fin de que remita historia Clínica, constancias de atención, y estudios practicados a Miotto, Rodolfo Daniel desde la fecha del accidente 06/11/2021. 2. CATALFAMO ROSA a fin de que remita los bonos de sueldo pertenecientes al Sr. Miotto, Rodolfo Daniel DNI 39.087.893 desde noviembre del 2021 hasta el momento de contestar dicho oficio. 3. SWISS MIDICAL ART a fin de que remita historia Clínica, constancias de atención, y estudios practicados a Miotto, Rodolfo Daniel desde la fecha del accidente 06/11/2021. Hágase saber al profesional que la gestión para el diligenciamiento queda a cargo de las partes sin perjuicio de la colaboración que pueda prestar el Tribunal. A tal fin deberá acompañar los oficios confeccionados de conformidad con lo dispuesto en Ac. 30.268 del 12/10/2021, Anexo III Capítulo I. 1. Una vez controlados y firmados los mismos digitalmente, serán puestos a disposición del profesional a través de su publicación en lista. En todos los casos deberá informarse que el correo electrónico al que podrán remitirse los informes solicitados es [email protected]. Hágase saber al interesado que la notificación del presente será a su cargo a través de la Oficina Centralizada de Notificaciones en los casos en que las cédulas acompañadas llevaren movilidad. En caso de que la notificación tramite por medio de Oficios, deberá acompañarse el traslado en el Juzgado de Paz ante el cual tramiten los mismos y abonarse la correspondiente movilidad. NOTIFÍQUESE. Fdo. Dra. GRACIELA SIMÓN. JUEZ’’. Y a fs. 14 el Tribunal proveyó: “Mendoza, 22 de Junio de 2023. (…) RESUELVO: I- Declarar al Sr. MARCHI FLORES, CARLOS ALBERTO, D.N.I. N° 8.140.654 persona de domicilio ignorado. II- Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del Código Procesal Civil. III- Oportunamente dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE. Fdo. Dra. GRACIELA SIMÓN. JUEZ”.