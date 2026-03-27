EDICTO: MESINA CLAUDIA ALEJANDRA C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 12 DE JUNIO LTDA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº 421103

Juez del Trib. G.J.A. N° 4, en Autos Nº 421103 “MESINA CLAUDIA ALEJANDRA C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 12 DE JUNIO LTDA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”. CITA Y NOTIFICA a posibles interesados la existencia del presente juicio en el que se pretende usucapir el inmueble ubicado en M.”I” C.22 B° 12 de Junio Las Heras Mza. Para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley. (Art. 209 AP. II, a) cc. Art. 72 inc. III del C.P.C.C. y T.).