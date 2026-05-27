DRA. MARIA VIRGINIA IGLESIAS CONJUEZ DÉCIMO SEGUNDO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE LA PRIMER CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA, sito en calle Patricias Mendocinas 550 (entre calles Pedro Molina y Virgen del Carmen de Cuyo). Palacio de Justicia. 3° piso. Ala Sur. Oficina 38 (Mesa de Entradas) de la Ciudad de Mendoza Capital, Provincia de Mendoza, en autos N° 253.434, caratulados: “LUCAS, HILDA ESTER C/ COOP. DE VIVIENDA LA INTEGRACION DE MENDOZA LTDA. P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA”, NOTIFICA a todo posible tercero interesado sobre bien que se pretende usucapir, ubicado en calle sito en calle Ruta de Uspallata Nº 2.645, (ex Nº 1.990), Barrio Jardín, Luzuriaga, Maipú, Mendoza, (también identificado bajo Manzana “B”, Lote “31” del mismo barrio) lote que forma parte de una superficie de mayor terreno, el cual se halla inscripto en el Registro de la Propiedad correspondiente a la 1° Inscripción bajo Nº 9555, Fojas 498, Tomo 65 C de Maipú, fecha de inscripción 17/06/1971 y fecha de escritura 07/06/1971. La nomenclatura catastral es Nº 07-02-05-0016-000009- 0000-1, a nombre de COOP. DE VIVIENDA LA INTEGRACION DE MENDOZA LTDA., conforme resolución de fs. 264, que en su fecha y parte pertinente dice: “Mendoza, 06 de Febrero de 2026. Y VISTOS: … RESULTA: I.- … … II.- … … III.- … … IV.- … … V.- … … VI.- … … VII.- … … VIII.- … … IX.- … … X.- … … XI.- … … XII.- … … XIII.- … … XIV.- … CONSIDERANDO: I.- … … II.- … … III.- … … IV.- … …V) … …VI) … RESUELVO: 1º) RECHAZAR la demanda incoada a fs. 17/21 por la Sra. Lucas Hilda Ester. 2º) COSTAS a la parte actora. 3º) DIFERIR LA REGULACIÓN DE HONORARIOS correspondientes hasta tanto existan pautas suficientes para su cálculo. COPIESE y NOTIFIQUESE a las partes en legal forma y al Defensor Oficial.- Fdo. Dra. María Virginia Iglesias - JUEZ”. Mendoza, 21 de Mayo de 2026.
EDICTO: LUCAS, HILDA ESTER C/ COOP. DE VIVIENDA LA INTEGRACION DE MENDOZA LTDA. P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA - Autos N° 253.434
Publica: 27/5/2026.-