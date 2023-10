EDICTO: GASPARONI CARUSO MARIA EUGENIA C/ ARTURO MURILLO CHANDÍAS Y MARÍA SARA CHANDÍAS, EN SU CALIDAD DE HEREDEROS DECLARADOS DE MARÍA DEL CARMEN CHANDÍAS, HEREDERA DECLARADA DE LA TITULAR REGISTRAL ASENCIO MARY CHANDIAS P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Au

SR. JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 266958 caratulados “GASPARONI CARUSO MARIA EUGENIA C/ ARTURO MURILLO CHANDÍAS Y MARÍA SARA CHANDÍAS, EN SU CALIDAD DE HEREDEROS DECLARADOS DE MARÍA DEL CARMEN CHANDÍAS, HEREDERA DECLARADA DE LA TITULAR REGISTRAL ASENCIO MARY CHANDIAS P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA al Sr. ARTURO MURILLO CHANDIAS - DNI 33.704.707 y la Sra. MARÍA SARA CHANDÍAS - DNI 37.514.633, persona de ignorado domicilio, la siguiente resolución: “Mendoza, 05 de Septiembre de 2023. AUTOS Y VISTOS:…RESUELVO: II. APROBAR, en cuanto por derecho corresponda la información sumaria rendida y en consecuencia, declarar que el Sr. ARTURO MURILLO CHANDIAS - DNI 33.704.707 y la Sra. MARÍA SARA CHANDÍAS - DNI 37.514.633 son personas de IGNORADO DOMICILIO al solo y único efecto del trámite del presente juicio. III. Disponer en consecuencia se notifique a los mismos en forma edictal el presente auto y los decretos de de fs.19, 20 y 23 con transcripción de los mencionados decretos... Dicha notificación se efectuará por el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL y DIARIO UNO (Art.68, 69 y 72 del CPCCYT- 3 (tres) veces, con dos (2) días de intervalo…fojas 19: “Mendoza, 12 de Agosto de 2022. Téngase presente el Plano de Mensura, Apto para Título Supletorio, EX-2022-04029808-GDMZA-DGCAT_ATM, confeccionado por el agrimensor Roberto Carbonell, Nomenclatura catastral: 04-99-00- 0250-284361- 0000-0, Padrón de Rentas: 04-65510-6; Padrón Municipal: 26.623; y por cumplidos los previos ordenados. Atento a las constancias de autos, habiéndoe cumplido los previos corresponde decretar: De la demanda interpuesta, su modificación (cargo N°: 6209077/ID:KYVTC161332), presentaciones posteriores (cargo N° 6411717/ID: VSPFG272052; cargo N° 6458887/ID:GUZLJ111313) córrase TRASLADO a la contraria ASENCIO MARY CHANDIAS, por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT). Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad. Dispóngase la ANOTACIÓN DE LITIS del presente proceso, respecto del inmueble objeto de autos, inscripto en el Asiento A-1 de la Matrícula N°: 42735/4, debiendo librarse por medio del correspondiente formulario 8 (art, 1905 último párrafo del CCyC). Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble ubicado en calle ARISTÓBULO DEL VALLE N° 177, EL SAUCE, GUAYMALLÉN, MENDOZA, por EDICTOS a publicarse en el Boletín Oficial y Diario Los Andes por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT. Asimismo,presente lo expuesto con relación al fallecimiento de la titular registral del inmueble Asencio Mary Chandías. En consecuencia, téngase por modificada la demanda en los términos expuestos y diríjase la misma en contra de MARÍA DEL CARMEN CHANDIAS -heredera declarada de Asencio Mary Chandías” NOTIFÍQUESE el presente decreto conjuntamente con el de fojas 19. PREVIO A TODO, REMÍTANSE LOS PRESENTES AUTOS A LA MECC, a fin de que proceda a su recaratulación como: “GASPARONI CARUSO MARIA EUGENIA C/ MARÍA DEL CARMEN CHANDIAS -heredera declarada de ASENCIO MARY CHANDIAS- P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. FDO: DRA. PATRICIA D. FOX- JUEZ”. y fojas 23: “Mendoza, 18 de Octubre de 2022…Téngase por modificada la demanda en los términos expuestos respecto de los demandados, y en consecuencia, téngase como demandados a ANTONIO MURILLO CHANDÍAS y MARÍA SARA CHANDÍAS, en su calidad de herederos declarados de MARÍA DEL CARMEN CHANDÍAS, heredera declarada de la titular registral ASENCIO MARY CHANDÍAS…Por Mesa de Entradas, REMÍTANSE A LA MECC, a fin de que proceda a la recaratulación de los presentes autos como: “GASPARONI CARUSO MARIA EUGENIA C/ANTONIO MURILLO CHANDÍAS y MARÍA SARA CHANDÍAS- herederos de MARÍA DEL CARMEN CHANDÍAS- heredera de ASENCIO MARY CHANDÍAS P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” FDO: DRA. PATRICIA D. FOX- JUEZ.