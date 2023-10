EDICTO: GALDEANO JOSE C/ TOMAS MARIANA ANDREA P/ PROCESO DE CONSUMO - Autos N° 254.729

JUEZ 3° JUZGADO CIVIL COMERCIAL Y MINAS, 1° Circunscripción Judicial en autos N° 254.729 “GALDEANO JOSE C/ TOMAS MARIANA ANDREA P/ PROCESO DE CONSUMO” Notifica a MARIANA ANDREA TOMAS DNI 27.766.455 (declarada de ignorado domicilio) la sentencia dictada en autos: “Mendoza, 24 de agosto de 2023.- RESUELVO: I. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por José Galdeano en contra de Mariana Andrea Tomas, condenando a la demandada a abonar a la parte actora, en el plazo de DIEZ DÍAS de firme la presente sentencia, la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL ($ 618.000), con más los intereses moratorios de la Ley 9.041, los que deberán calcularse desde que se generó el incumplimiento contractual (07/10/2019) y hasta el efectivo pago. II. Imponer las costas del proceso a la parte demandada vencida, por ser de ley, en cuanto prospera la demanda; en cuanto se rechaza el rubro daño moral, imponerlas a la parte actora. III. Regular los honorarios profesionales, en cuanto se admite la demanda: de los Dres. Hernán Alfredo Sánchez y Facundo Coloccini, en la suma conjunta de Pesos ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos ($ 185.400); de la Dra. Verónica Soledad Cruz, en la suma de Pesos ochenta y seis mil quinientos veinte ($ 86.520), sin perjuicio de los complementarios que pudieran corresponder (arts. 2, 13, 3 y 4 Ley 9.131 y art. 33 inc. III Ley 9.001). IV. Regular los honorarios profesionales, en cuanto se desestima la demanda: de la Dra. Verónica Soledad Cruz, en la suma de Pesos treinta mil ($ 30.000); de los Dres. Hernán Alfredo Sánchez y Facundo Coloccini, en la suma conjunta de Pesos treinta y un mil quinientos ($ 31.500), sin perjuicio de los complementarios que pudieran corresponder (arts. 2, 13, 3 y 4 Ley 9.131 y art. 33 inc. III Ley 9.001). NOTIFÍQUESE.-