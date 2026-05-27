EDICTO: CIPOLLA BRUNO CARLOS C/ SUCESORES DE ELIAS JORGE P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 284637

DRA. GRACIELA SIMON. JUEZ DEL PRIMER TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 284637 caratulados “CIPOLLA BRUNO CARLOS C/ SUCESORES DE ELIAS JORGE P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA y hace saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio donde se pretende usucapir Automotor Dominio “M0102877” Marca Chevrolet, Modelo 1939 Tipo Coupe 2 Puertas. Conforme lo decretado por el Tribunal en Fs 2: “Mendoza, 18 de Noviembre de 2025.(…) Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir Automotor Dominio ªM0102877” Marca Chevrolet, Modelo 1939 Tipo Coupe 2 Puertas, por EDICTOS a publicarse en el Boletín Oficial y DiarioUNO por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT. Asimismo, PUBLÍQUESE en las páginas web del Poder Judicial y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción, en caso de encontrarse disponibles dichas páginas (art. 72 inc. II del CPCCyT). Oportunamente, dése intervención al Defensor Oficial en turno. NOTIFÍQUESE.LI.Fdo.Dra.Graciela Simon.Juez”.