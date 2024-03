EDICTO: BANCO PATAGONIA S.A. C/ E.F. EMPRENDIMIENTOS S.A. Y OTS P/ CAMB" notifica a ADOLFO FRANCISCO DE JONG, D.N.I. Nº 27.487.471, ELIANA IRIS SEBASTIANI INZIRILLO (DNI:28.701.656) y RICARDO EMANUEL LOPEZ SCHVIZER DNI: 25.793.404 - Autos Nº 11.861

Juez Tribunal de Gestiona Asociada de Paz autos Nº 11.861, caratulados: "BANCO PATAGONIA S.A. C/ E.F. EMPRENDIMIENTOS S.A. Y OTS P/ CAMB” notifica a ADOLFO FRANCISCO DE JONG, D.N.I. Nº 27.487.471, ELIANA IRIS SEBASTIANI INZIRILLO (DNI:28.701.656) y RICARDO EMANUEL LOPEZ SCHVIZER DNI: 25.793.404, los siguientes resolutivos: A fs. 7/8 el Juzgado RESOLVIO: Mendoza, 29 de Julio de 2021.AUTOS Y VISTOS: ...CONSIDERANDO:... RESUELVO: I.- Por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado y por constituidos los domicilios procesal y electrónico denunciados. II.- Hacer lugar a la demanda instada por BANCO PATAGONIA S.A. contra E.F. EMPRENDIMIENTOS SRL - DE JONG ADOLFO FRANCISCO - SEBASTIANI INZIRILLO ELIANA IRIS - LOPEZ SCHVIZER RICARDO EMANUEL, ordenando en consecuencia prosiga el trámite del presente juicio hasta que el actor se haga íntegro pago del capital reclamado o sea la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 59/100 ($ 165.366,59), más intereses PACTADOS, sin perjuicio de su efectiva morigeración al momento de practicar liquidación, IVA sobre intereses en caso de corresponder y costas del juicio.- III.- Imponer las costas al accionado (art. 35 y 36 del CPCCyT). IV.- Hágase saber al ejecutado que dentro de los CINCO DIAS HABILES a partir de la notificación de la presente, PODRA CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE la sentencia, depositando el capital de condena más la suma presupuestada provisoriamente para intereses, costas y demás accesorios legales, todo sujeto a liquidación futura que practicará el actor de autos. En defecto de pago voluntario, en el mismo plazo, podrá OPONERSE a esta sentencia solicitando la nulidad de la vía monitoria, u oposición, defensas, excepciones y ofrecimiento de pruebas; asimismo, y en el mismo plazo, deberá constituir domicilio legal y dirección electrónica BAJO APERCIBIMIENTO de tenerlo por REBELDE sin más trámite y considerarse firme la presente y continuar con su ejecución (arts. 234 inc. II, III, IV, 235 inc. I, 21,74 y 75 del C.P.C.C y T. Ley 9001). V.-Regular los honorarios profesionales de los Dres. GONZALO GUIÑAZU Mat. 1905, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 66/100 ($ 16.536,66) y GONZALO GUIÑAZU Mat. 6980, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES CON 32/100 ($ 33.073,32) con más los intereses e IVA que correspondan hasta la fecha de su efectivo pago (arts. 19 y 31 de la Ley 9131), sin perjuicio de la eventual adecuación en el caso de existir oposición a la presente sentencia monitoria. VI.- VENCIDO el plazo otorgado en punto IV para cumplir voluntariamente u oponerse a la presente sentencia y no habiéndolo hecho, considérese firme la misma, y continúese con su ejecución (arts. 35, 36, 37 y 235 inc. V del C.P.C.C y T. Ley 9001). VII.- En defecto de pago, trábese embargo sobre bienes susceptibles de tal medida, de propiedad del demandado, manteniendo las medidas de higiene y seguridad correspondientes, hasta cubrir la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 59/100 ($ 300.366,59), suma comprensiva del capital reclamado en autos más la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000) presupuestada provisoriamente para responder a intereses, costas y costos…FDO: DRA. VIVIANA ISGRO MOSTACCIO. A fs. 38 el Juzgado RESOLVIO: “Mendoza, 2 de Agosto de 2023. AUTOS,VISTOS y CONSIDERANDO…RESUELVO:… RESUELVO: I. Aprobar la Información Sumaria rendida en autos. II. Declarar que DE JONG CALVENTE, ADOLFO FRANCISCO, D.N.I. N° 27.487.471 y DR. RICARDO EMANUEL LOPEZ SHVIZER DNI 25.793.404 son personas de ignorado domicilio, debiéndose notificar por edictos en el Boletín Oficial y Diario UNO por TRES DÍAS con DOS DÍAS de intervalo, la presente resolución conjuntamente con la sentencia de fs.3 (Art. 69 y Art. 72, Inc. IV del CPCCyT). III. Vencido el plazo de las publicaciones edictales, dese vista a la Sra. Defensora Civil de Pobres y Ausentes en turno (Art. 75, último párrafo del CPCCyT). NOTIFÍQUESE. FDO: DRA. VIVIANA ISGRO MOSTACCIO.-” A fs. 42 el Juzgado RESOLVIO: Mendoza, 21 de Septiembre de 2023. AUTOS,VISTOS Y CONSIDERANDO: ... .RESUELVO: I. Aprobar la Información Sumaria rendida en autos. II. Declarar que ELIANA IRIS SEBASTIANI INZIRILLO, D.N.I. N° 28.701.656 es persona de ignorado domicilio, debiéndose notificar por edictos en el Boletín Oficial y Diario UNO por TRES DÍAS con DOS DÍAS de intervalo, la presente resolución conjuntamente con la sentencia de fs.3 (Art. 69 y Art. 72, Inc. IV del CPCCyT). III. Vencido el plazo de las publicaciones edictales, dese vista a la Sra. Defensora Civil de Pobres y Ausentes en turno (Art. 75, último párrafo del CPCCyT). NOTIFÍQUESE. FDO: DRA. VIVIANA ISGRO MOSTACCIO.-”