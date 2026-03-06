EDICTO: BALLARINI DANIEL ANGEL P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08015158-0((012054-423154)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por el causante Sr. DANIEL ANGEL BALLARINI DNI 10.421.908, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08015158-0((012054-423154)). BALLARINI DANIEL ANGEL P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.