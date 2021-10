Edicto: Autos 111.558 Rosa

Dr. María Susana Barcenilla, titular del Juzgado de Paz Letrado y Tributario NRO. TUNUYAN, NOTIFICA a los Señores ROSA, MARIO LUIS, Documento 24.002.148, de las siguientes resoluciones en los autos Nro. 111.558, caratulados "MONTEMAR CIA. FIN. S.A. C/ ROSA MARIO LUIS P/ PREPARA VÍA MONITORIA (PREPARA VIA MONITORIA)": A fs. 34 el Juzgado proveyó: Tunuyán, Mendoza, 22 de abril de 2021: AUTOS Y VISTOS:...CONSIDERANDO:...RESUELVO: Aprobar la información sumaria rendida en autos, teniendo al sr. MARIO LUIS ROSA D.N.I. 24.002.148, como persona de ignorado domicilio. En consecuencia, practíquese la notificación de la sentencia recaída en autos a fs. 13, mediante EDICTOS, los que deberán publicarse TRES VECES CON DOS DÍAS DE INTERVALO, en el Boletín Oficial y Diario Uno.- En autos a fs. 13el Juzgado proveyó: "Tunuyán, Mendoza, 18 de setiembre de 2019. AUTOS Y VISTOS:... RESUELVO: I- Atento lo expuesto por el Dr. LUCAS M. MOLESINI, por la actora MONTEMAR CIA. FIN. S.A., conforme personería acreditada en autos, en su pre-sentación de fs. 22 y constancias de autos; Dar por reconocida la firma y contenido de la documentación base de la presente ejecución con respecto al demandado ROSA MARIO LUIS, atento a la incomparecencia del mismo a los fines ordenados a fs. 10 último párrafo de autos, por cuanto ténganse por cumplidas las previsiones del Art. 233 inc. I del C.P.C.C. y T. II.- En consecuencia, hacer lugar a la demanda instada por MONTEMAR C.F.S.A., contra ROSA MARIO LUIS, D.N.I. N° 24.002.148; ordenando en conse-cuencia que prosiga el trámite del presente juicio hasta que el actor se haga íntegro pago del capital reclamado o sea la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NO-VENTA Y DOS CON 02/100 ($ 9.992,02.), con más la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 6.995,00.) Presupuestada provisoriamente para responder a capital, intereses pactado siempre que no superen el máximo permitido por el Tribunal, IVA sobre intereses, costos y costas del juicio. III.- Diferir la regulación de honorarios e imposición de costas para su oportuni-dad (Arts. 35 y 36 del C.P.C.C. y T.). IV.- Hacer saber al ejecutado ROSA MARIO LUIS que dentro del plazo de CINCO (05) DIAS contados desde su notificación, podrá constituir domicilio procesal y electrónico, y deducir oposición escrita a la presente sentencia monitoria; bajo apercibimiento de considerarse firme la presente resolución y continuar con su ejecución (art. 235 y 236 del CPCCyT). V.- Disponer se trabe embargo sobre los HABERES que percibe el demandado: ROSA MARIO LUIS, como dependiente del EJERCITO ARGENTINO, hasta cubrir la suma total de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 16.987,00), fijada provisoriamente para respon-der a capital, intereses pactados siempre que no superen el máximo permitido por el Tribunal, IVA sobre intereses, costos y costas del juicio. Hágase saber que la suma embargada deberá depositarse en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Tunuyán, a la orden de este Juzgado y como pertenecientes a estos autos, debiendo solicitarse vía mail la apertura de la cuenta res-pectiva, y oficiarse en la forma de estilo a la empresa empleadora a los fines de la toma de razón. VI.- Téngase presente a sus efectos, y para su oportunidad las personas autorizadas con los alcances indicados en el punto III.- del escrito de demanda de fs. 07. VII.- Pasen estas actuaciones a la Sra. Receptora a fin de que se noti-fique en forma electrónica a la parte actora la presente, conforme Acordada 20-.201 (S.C.J. Mza., 04/06/2007). COPIESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE en el domicilio denun-ciado de los accionados con copias de la demanda y la documentación adjuntada. Cópiese. Registres. Notifíquese. Fdo. Dra. María Susana Barcenilla, Juez". Publica: 07 - 14 - 19 de OCTUBRE de 2021.