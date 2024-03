EDICTO: ARIAS PETRONA CONSTANCIA C/ SUCESORES DE GUARDIA SEBASTIAN Y OTROS P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº 273.600

Juez del Tribunal de Gestión Asociada Primero Civil, Primera Circunscripción Judicial de Mendoza en autos Nº 273.600, caratulados: “ARIAS PETRONA CONSTANCIA C/ SUCESORES DE GUARDIA SEBASTIAN Y OTROS P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, notificar a ROSA SILVERIA GUARDIA, DNI Nº 21.638.922, del resolutivo de a fs. 2, el que en su fecha y parte pertinente expresa: “Mendoza, 31 de Agosto de 2022. (…) Oportunamente, de la demanda interpuesta, dése TRASLADO a la PARTE DEMANDADA, por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT). Oportunamente, NOTIFÍQUESE. (…) Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble ubicado en callejón comunero con salida a calle Villalobos s/n, del Distrito Jocolí Viejo, Departamento de Lavalle, por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y Diario Los Andes por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT.(...) Fdo. Dr. Pablo Darío Bittar. Juez.”. Y a fojas: 61 el tribunal resolvió: “Mendoza, 07 de Diciembre de 2023. (…) RESUELVO: I- Declarar all Sr. ROSA SILVERIA GUARDIA, DNI Nº 21.638.922 persona de domicilio ignorado. II- Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del Código Procesal Civil.(...) Fdo. Dr. Pablo Darío Bittar. Juez”.-