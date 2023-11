EDICTO: ACCIEF MARIANO C/ VIDELA MIRIAM PATRICIA P/EJ HON - Autos Nro.: 414249

ALEJANDRO R LEYES, martillero Mat 2274 rematara día CATORCE DE DICIEMBRE PROXIMO DE 2023 a las NUEVE TREINTA Y TREINTA HORAS, Orden del GEJUAS CIVIL CUARTO autos Nro.: 414249 CARATULA: ACCIEF MARIANO C/ VIDELA MIRIAM PATRICIA P/EJ HON en oficina de subasta judiciales sita en calle San Martin 322 de ciudad. Mendoza en el estado que se encuentra, automotor DOMINIO JZC 054, marca VOLKSWAGEN modelo AMAROK 2.0 TDI , 4x4. ST5 ,con motor N CDC053229 ,chasis N : 8AWDB42H8BA055646.Año 2011 GRAVAMENES : Embargo en autos $ 1.500.000 al 30/5/23 . Deudas : ATM : 289.942,21 con mas $26.757,37 en concepto de honorarios . actualizable al momento del pago . BASE: $ 2.500.000, con ofertas mínimas de $ 100.000, y al mejor postor,. Adquirente abonara acto subasta 10% de seña, 10 % de comisión Martillero,4,5% Impuesto de sellos ,resto a la aprobación de la subasta. (Arts. 276 Inc. y 287 del CPCCyT). -Queda excluida la posibilidad de la compra en comisión y de la cesión del boleto de compraventa lo cual se hará constar en los edictos haciéndose saber al martillero que la adjudicación del bien deberá recaer en la persona que efectivamente realice la mejor oferta (art. 268 del CPCCT) -Exhibición día 13 de Diciembre de 10: a 11;30Hs en Barrio Quintana Mzana C , Casa 2 Perdriel Lujan de Cuyo , Mendoza informes juzgado o martillero Beltrán 1808 Godoy Cruz tel. 2615080535.-