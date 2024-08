CONVOCATORIA: COLEGIO DE AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

COLEGIO DE AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto en los arts. 32 y 35 de la Ley 5272 y 23, 24 inc. c y concordantes del Reglamento Interno (t.o. Res. CD Nº 1507/18), y lo decidido en Asamblea Anual Ordinaria de fecha 18 de abril de 2024, se convoca a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PROVINCIAL DE MATRICULADOS, a celebrarse el día jueves 5 de setiembre de 2024, a las 15,30 horas en el Salón de Actos y Asamblea del Colegio, sita en Av. Mitre 617, 3° piso, Ala Oeste de la ciudad de Mendoza, a fin de tratar el siguiente: 1- Designación de un asambleísta como Presidente de la Asamblea. 2- Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con Presidente y Secretario. 3- Revisión de los valores del sellado de intervención previsto en el artículo 35 de la Ley 5272, decididos por la Asamblea Anual Ordinaria de fecha 18 de abril de 2024.