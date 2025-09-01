Bayer S.A. aclara información sobre la compra del implante subdérmico de levonorgestrel de doble varilla por parte del Gobierno de la provincia de Mendoza: (1) la misma fue realizada de manera directa entre el Gobierno de Mendoza y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el marco de sus programas globales de ayuda social, con condiciones especiales y precios subsidiados; (2) Bayer S.A. no intervino de manera alguna en la venta del producto al Gobierno de la provincia de Mendoza; (3) no hubo un proceso licitatorio público de implantes subdérmicos de levonorgestrel en la provincia de Mendoza en el que Bayer haya podido presentarse; (4) el implante subdérmico de Bayer no se encontraba aprobado en 2024 por lo que tampoco podía ser ofertado por parte de Bayer S.A. para su abastecimiento en la República Argentina y por ende tampoco tenía precio para su comercialización. La aprobación del producto recién ocurrió en abril del presente año.
Bayer S.A. Argentina aclara información respecto a la adquisición de implantes subdérmicos por parte del Gobierno de Mendoza
