Bayer S.A. Argentina aclara información respecto a la adquisición de implantes subdérmicos por parte del Gobierno de Mendoza

En cuanto a los programas de la OPS, propios de una organización pública internacional sin fines de lucro, vale aclarar que en ocasiones estos programas permiten acceder a productos vinculados con la salud pública, en el marco de una necesidad sanitaria clara, a países con condiciones particulares, cuando los productos no se encuentran aún disponibles en dichos mercados o cuando ciertas jurisdicciones no tienen acceso equitativo a la salud.

Por los motivos expuestos, cualquier comparación de precios no resulta correcta ni válida: por un lado, el precio especial que habría sido abonado por la provincia de Mendoza a la OPS fue en el contexto de un programa de un organismo internacional de ayuda social. Por otro lado, tampoco existió un precio ofertado por Bayer S.A dado que hasta la fecha no hubo un proceso licitatorio público del implante subdérmico de levonorgestrel en la provincia de Mendoza que Bayer haya podido participar.