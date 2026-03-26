EDICTO: MARCHETTA OSCAR RODOLFO Y FERNANDEZ MIRIAM LILIANA C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 276.273

SR. JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 276.273 caratulados “MARCHETTA OSCAR RODOLFO Y FERNANDEZ MIRIAM LILIANA C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los terceros posibles interesados la siguiente resolución: “Mendoza, 03 de Febrero de 2026. VISTOS: … RESULTA:… CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. Rechazar la pretensión contenida en la demanda entablada por Oscar Rodolfo Marchetta y Miriam Liliana Fernandez contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). II. Imponer la totalidad de las costas del proceso a los actores que resultan vencidos. III. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto existan elementos para su determinación ( art. 5 ley 9131) REGISTRESE. NOTIFIQUESE. MCRD MARCELA CECILIA RUIZ DIAZ JUEZ” DATOS DEL INMUEBLE: Ubicación: Bernardo Ortiz 854, Godoy Cruz, Mendoza Datos de Inscripción: Asiento N° 40871/5 A-4 del departamento de Godoy Cruz, Mendoza Titular Registral: I.P.V (Instituto Provincial de la Vivienda) DOMINIO FIDUCIARIO CUIT 30-99907804-0