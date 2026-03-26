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EDICTO: DREIDEMIE SILVIA SUSANA P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08038487-9((012054-423380)).

Por UNO

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por la

causante Sra. SILVIA SUSANA DREIDEMIE DNI 5.879.350, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar

su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08038487-9((012054-423380)). DREIDEMIE SILVIA SUSANA P/ SUCESIÓN.

Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.

Publicado los dìas: 26/3/2026.-

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