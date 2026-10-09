YPF proyecta un RIGI de U$S 4.500 millones para explotar Vaca Muerta en Mendoza

"Hemos puesto en el presupuesto la idea de YPF de continuar con el rig durante todo el año y empezar el desarrollo. Lo que queremos hacer es unir ambas áreas, aplicar al RIGI de las dos áreas de Mendoza y empezar el desarrollo. Me parece que es una buena noticia para YPF y para la provincia", dijo.

Los resultados exploratorios de YPF en Vaca Muerta fueron positivos. Se harán 3 pozos más para ampliar el área.

Según precisó la ministra Latorre, el plan de YPF contempla la unificación de las áreas Paso de las Bardas Norte y CN-VII en una sola concesión no convencional. Además, la provincia avanza en un esquema de Joint Venture sumando a YPF con la UTE Quintana-TSB para concretar un total de 5 pozos en modalidad back-to-back (continuos).

De las perforaciones previas (con ramas de hasta 1.200 metros) se pasará a extender ramas horizontales de hasta 2.500 metros para incrementar la precisión geológica. Se proyecta que este bloque alcance una producción de unos 90.000 barriles diarios, lo que representa el 25% del potencial total identificado en el petróleo no convencional mendocino.

Cornejo defendió la reconversión y la salida del convencional

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo ponderó el impacto que tendrá el desembarco masivo de la petrolera en Malargüe y ratificó la estrategia oficial de haber cedido bloques maduros a través del denominado Plan Andes.

"Si está YPF en Vaca Muerta mendocina, van a estar el resto de los grandes operadores de no convencional que ya están en Neuquén. Desarrolla nuestro potencial y le da certeza a lo que nos venía aportando nuestro equipo de Petróleo, Ambiente y Energía: hay una potencialidad en el sur de Malargüe con el no convencional", remarcó el mandatario provincial recordando los últimos estudios del Ministerio.

A los nuevos pozos de YPF en Vaca Muerta se sumarán dos de la UTE Quintana- TSB.

Al hacer balance sobre el traspaso de áreas convencionales a operadoras más pequeñas, Cornejo subrayó: "Esa reconversión no ha sido fácil. Hemos tomado mucho riesgo, riesgo incluso político, con la renegociación de contratos del Plan Andes con YPF, pero creemos que es lo mejor para Mendoza. Incipientemente ya estamos frenando el declino del petróleo con los nuevos operadores y aspiramos a seguir en esa misma dirección".

Respecto al compromiso asumido por la empresa estatal, Cornejo enfatizó que "por lejos, YPF es quien más está invirtiendo hoy en Argentina", por lo que calificó el anuncio como una señal concreta de desarrollo a mediano y largo plazo. "Nos comprometemos en este trimestre a trabajar con nuestro equipo para poder presentar una iniciativa mucho más ambiciosa con la oportunidad de inversión que ofrece el RIGI a nivel nacional", concluyó.

Infraestructura, logística y cautela para Vaca Muerta

El proyecto no convencional exige un despliegue operativo sustancialmente mayor al de la actividad tradicional.

Por ello, desde el Ejecutivo provincial marcaron la necesidad de acompañar el proyecto de YPF con obras de infraestructura acordes, en especial el desarrollo del transporte ferroviario hacia el sur (conectando con nodos logísticos como Palmira).

“Los U$S4.500 millones es una primera estimación en función de los barriles que se estiman que se puede producir. Ese es el proyecto calculado; pero hay que ser cautelosos porque la buena noticia nos puede llevar a sobregirarnos en expectativas. Es un muy buen anuncio, pero hay que dar pasos firmes y que lo que hoy significa tener un equipo perforando pueda multiplicarse a partir de ir destrabando sucesivas etapas”, dijo Latorre.

“Es esencial el desarrollo de las líneas férreas” para garantizar el abastecimiento de insumos clave -como las arenas de fractura- y el evacuo eficiente de la futura producción de crudo a gran escala en el Sur.