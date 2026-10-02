Vaca Muerta en Mendoza: el dato que la acerca a Neuquén y puede cambiar el mapa petrolero

Los primeros pozos de prueba en Vaca Muerta de Mendoza se perforaron al sur de Malargüe, cerca del límite con Neuquén y a la altura de Rincón de los Sauces.

Lo más prometedor es que estas pruebas se hicieron con pozos exploratorios "cortos"; de 1.000 metros de extensión bajo tierra y 12 etapas de fractura. Y, para tener una referencia, los pozos comerciales que hoy se utilizan en el corazón de Vaca Muerta neuquina llegan a unos 3.000 metros y 48 etapas de fractura. Entonces, la expectativa es que, si con estos pozos más chicos los resultados fueron buenos, el salto hacia pozos comerciales completos podría aumentar de manera importante la producción por cada perforación.

De todas maneras, faltan certezas… muchas. Desde la Dirección de Hidrocarburos advierten que se trata de un estudio técnico inicial y que buena parte de los números son estimaciones. A medida que se perforen nuevos pozos y se reduzca el riesgo exploratorio, habrá datos mucho más precisos.

El estudio sobre la formación Vaca Muerta en Mendoza fue realizado por la Dirección de Hidrocarburos, de la Subsecretaría de Energía y Minería.

El petróleo de la Vaca Muerta de Mendoza

El estudio delimitó una zona de casi 800 kilómetros cuadrados en el Sur provincial y proyectó distintos escenarios.

En uno intermedio, considerado razonable, la estimación es que Mendoza tiene allí 1.220 millones de barriles de petróleo recuperables.

Es una cifra enorme, pero para sacar ese petróleo del subsuelo se necesitaría perforar más de 1.000 pozos, lo que implicaría desembolsos masivos de inversión por más de U$S16.000 millones, generando un fuerte impacto en el empleo y las regalías provinciales.

¿Es rentable sacar ese petróleo?

Según el estudio, aun calculando un precio del barril de petróleo moderado (alrededor de U$S65), el negocio es rentable en todas las proyecciones. Los pozos mendocinos pagan su costo a partir de un precio de entre U$S18 y U$S30 por barril, lo que deja un margen de ganancia muy cómodo frente a los vaivenes del mercado internacional.

¿Qué falta para el "boom" de Vaca Muerta mendocina?

El camino entre estos primeros resultados y un desarrollo a gran escala todavía tiene algunos pasos.

Para pasar de la etapa de prueba al desarrollo a gran escala se necesitan dos cosas clave: primero, completar la exploración y, para eso, entre 2026 y 2027 se perforarán 5 nuevos pozos de prueba.

Y segundo, rutas y caños (infraestructura), es decir, construir la capacidad de transporte (oleoductos y logística) para sacar todo ese petróleo de la provincia hacia las refinerías y puerto.

Desde el Gobierno confirmaron que está previsto completar el estudio regional y continuar la caracterización de Vaca Muerta para precisar cuánto recurso puede recuperarse, cuáles son las mejores zonas para producir y qué infraestructura será necesaria para un eventual desarrollo a mayor escala.