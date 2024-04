YPF define el aumento de honorarios a $10.000 millones para el directorio que compone la ministra Latorre

►TE PUEDE INTERESAR: Sueldos fabulosos: cuánto tienen que ganar los políticos, intimidades del "Dietazo" y otros casos

Jimena Latorre reunión energía.jpg Jimena Latorre, directora titular de YPF y ministra de Energía de Mendoza.

Es allí cuando se advierte una suba de que va de los $2.087.597.061 pagados el año pasado a los $10.189.823.464 que solicitan para éste.

Esos más de $10.000 millones son para cubrir los honorarios de todo el año (de enero a diciembre) de los 11 directores titulares por la clase D: Horacio Marin, Mario Vázquez, Carlos Bastos, José Rolandi, Eduardo Ottino, Omar Gutiérrez, Emiliano Mongilardi, Horacio Forchiassin, Jimena Latorre, José Terraf y Gerardo Canseco; y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Según el documento al que tuvo acceso Diario UNO, el directorio justificó ese monto porque incluye los "honorarios correspondientes a los cargos a ser ocupados en el directorio y en los respectivos Comités, comisiones especiales y funciones técnico-administrativas; la inclusión de la remuneración del CEO; así como también las proyecciones a efectos del mantenimiento del posicionamiento de mercado".

Lo que expresan es que se hizo una investigación de mercado mediante una consultora y que esas remuneraciones propuestas "son adecuadas y razonables" y que el valor se ajusta a lo que pagan otras compañías de primera línea, que para una posición ejecutiva va de los 250.000 dólares al año a los entre 400.000 y hasta 600.000 dólares anuales que pagan por un CEO.

Palabra oficial: cuánto cobrará Latorre por ser directora de YPF

"Ese acta lo que hace es aprobar una propuesta a la Asamblea de accionistas, que en los próximos días se reunirá, donde se actualiza el presupuesto para el funcionamiento del directorio del 2024, lo que está muy lejos de ser linealmente una división de ese monto en la cantidad de directores", explicó la ministra Latorre sobre los más de $10.000 millones que se piden en concepto de honorarios anuales.

Lo que Latorre refiere en diálogo con radio Nihuil es que ese monto no se divide completo entre los 11 directores y los 12 meses del año, sino que "un montón de otros rubros también dependen de ese presupuesto"; como lo marca el acta de directorio.

Latorre se mostró ofuscada con la información errónea que señaló que cada uno de los directores pasaría a cobrar un sueldo mensual de $70 millones: "Es un pensamiento lineal bastante básico propio de Grabois y de su gente, pero lo que a mí realmente me extraña y me da mucha rabia, si querés que te sea honesta, es que dirigentes locales se hagan eco de este tipo de lecturas".

CEO YPF-Horacio Marin.jpg

Y justificó que "no hay ningún aumento, no se aprobó un aumento de los honorarios en el directorio, de hecho los honorarios de los directores están atados a los aumentos de la línea gerencial de YPF, no se vota ni en más ni en menos, es exactamente la misma y es lo mismo que se viene pagando hace años cuando incluso dirigentes de otros partidos estuvieron sentados en esta silla de la provincia de Mendoza, solo que actualizado por la inflación que afecta a los salarios de todos los argentinos".

A decir verdad el incremento pedido va mucho más allá de la inflación anual, dado que de un presupuesto a otro hay 488% de diferencia.

Y criticó: "Creo que es una visión, otra vez, muy mezquina, sesgadísima, y que está totalmente dirigida a poner en tela de juicio tanto los ingresos como la actividad de quienes estamos en ese lugar de representación, que como te digo, es pasajero, es de representación de las acciones clase D, que son las del Estado Nacional, en donde se le da un asilo a las provincias productoras".

Ministra ad honorem

Fue el gobernador Alfredo Cornejo el que propuso a la ministra de Energía y Ambiente como directora de YPF y mediante una publicación en el Boletín Oficial se determinó que ejercería el cargo provincial ad honorem y que cobraría los honorarios de YPF.

En ese momento el Gobierno destacó que no existe incompatibilidad de funciones debido a que se excusa de intervenir en todos aquellos procesos, expedientes y piezas administrativas, tanto de Energía como de Ambiente, en los que estén en juego los intereses de la empresa petrolera.

Y que en su lugar actúa el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Sin embargo, cuando el 8 de febrero el CEO de YPF Horacio Marín visitó Mendoza, fue recibido por el gobernador y por la ministra como representantes de la provincia.

alfredo cornejo jimena latorre horacio marin ypf mendoza.jpg

Esta doble función fue cuestionada con una denuncia presentada ante la Oficina de Ética Pública por el ex candidato a gobernador Lautaro Jiménez; el diputado provincial Jorge Difonso; y los ex senadores provinciales Víctor da Vila y Marcelo Romano.

Puntualmente denuciaron "incompatibilidad y conflicto de intereses" y pidieron el cese de las mismas.

Plantean además que, si bien la ministra renunció al cobro de uno de los dos sueldos, prefirió el superior lo que significa que "no solo se encuentra de ambos lados del mostrador, sino que depende económicamente de los honorarios que abona la petrolera".

La asamblea de YPF

Para este viernes 26 está convocada la asamblea de accionistas de YPF. Entre los puntos a tratar se fija en 3 el número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Además, el Directorio propone a la Asamblea de Accionistas de la Sociedad fijar en 12 el número de miembros titulares y en once 11 el número de miembros suplentes; aunque para ambos postula a 11 personas.

Y se designan como titulares por la Clase D a los señores: "Horacio Daniel Marin, Mario Eduardo Vázquez, Carlos Manuel Bastos, José Rolandi, Eduardo Alberto Ottino, Omar Gutiérrez, Emiliano José Mongilardi, Horacio Oscar Forchiassin, Jimena Hebe Latorre, José Guillermo Terraf y Gerardo Damián Canseco, todos ellos con mandato por tres ejercicios".

Y como suplentes "a los señores Santiago Martínez Tanoira, Silvia Noemí Ayala, Mauricio Alejandro Martin, María Martina Azcurra, Guillermo Gustavo Koenig, Carla Antonela Matarese, Hugo Eduardo Rodríguez, Pamela Fernanda Verasay, María Araceli Guzmán y Julio Alejandro Schiantarelli, todos ellos con mandato por tres ejercicios".

Entre estos últimos figura la diputada nacional mendocina Pamela Verasay.

De todos ellos, de acuerdo con la información dada por la compañía, Vázquez, Ottino, Gutiérrez, Forchiassin, Latorre y Terraf "revisten la condición de independientes"; y Marin, Bastos, Rolandi, Mongilardi y Canseco "revisten la condición de no independientes, de conformidad con las Normas de la CNV".

Asimismo, se informa que, "de acuerdo con la información recibida a la fecha por la compañía, los señores Koenig, Matarese, Rodríguez, Guzmán, revisten la condición de independientes; y Verasay, Tanoira, Ayala, Martin, Azcurra y Schiantarelli revisten la condición de no independientes, de conformidad con las Normas de la CNV".