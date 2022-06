Yacopini presentó la nueva Nissan Frontier, la camioneta más vendida de Mendoza

Si bien no se trata exactamente de una segunda generación, la nueva Frontier sí recibió un profundo rediseño estético, estructural, de equipamiento y tecnológico, para hacer una suerte de relanzamiento del modelo no solo en el país, sino también en Brasil y los mercados de Chile y Colombia.

YACOPINI2.JPG La nueva Nissan Frontier luce más imponente y trae mejoras en la seguridad y la tecnología.

En su concesionario de San Martín de Godoy Cruz, Yacopini Mirai presentó con un gran evento la nueva Nissan Frontier Pro4X. Clientes y público en general se hicieron presentes en la reunión que contó con la participación del CEO de Territorio Yacopini, Adrián “Chino” Yacopini.

Sergio Montanaro, gerente general de Territorio Yacopini, destacó que el restyling de la nueva pick up llega con novedades estéticas y de seguridad. Ahora es mucho más robusta, tecnológica e imponente.

“Estamos mostrando la nueva Frontier en la provincia. Hace pocos años empezó la fabricación en Argentina y ya está el primer restyling de esta pick up. La verdad que tenemos muchas expectativas. En marzo de este año Frontier salió número uno de ventas en Mendoza en este segmento, algo que no pasaba hace años Hilux venía siendo la número uno. Nuestra provincia tiene un buen grado de participación a nivel país. Nos permite ser uno de los mejores concesionarios Nissan del territorio nacional”, remarcó.

YACOPINI5.JPG Sergio Montanaro, Gerente general de Territorio Yacopini, y Adrián "Chino" Yacopini, CEO de la compañía, durante la presentación de la nueva Frontier.

El ejecutivo adelantó que Nissan también anunció que piensa duplicar la capacidad productiva de la planta de Santa Isabel de 25.000 unidades anuales a 50.000. “Nos va a permitir tener mejor volumen para seguir creciendo con el producto a nivel local. Es un producto de alta participación en el mercado, con grandes prestaciones y que ha sido muy bien aceptado”, detalló.

En cuanto a las características de renovación, Montanaro resaltó que cuentan con versiones 4x2 automáticas desde nicho de gama. “Utiliza la caja automática que se está imponiendo a nivel país, cada vez más clientes que quieran tener un vehículo con esta prestación. Es la camioneta con caja automática de menor precio en el mercado”, expresó.

YACOPINI3.JPG

Alta demanda de Nissan en el mercado mendocino

El gerente general del Grupo comentó que la demanda que tienen en el mercado mendocino va creciendo debido a las prestaciones que presenta el producto.

“Ha tenido una gran aceptación en el mercado mendocino. Es un vehículo japonés que tiene una gran confiabilidad y es de bajo costo de mantenimiento. La Frontier tiene un sistema de suspensión que hace que sea mucho más confortable que cualquier otra camioneta del mercado. Por eso creemos que se está posicionando tan bien. Es un producto que tiene un equilibrio excelente”, precisó.

Montanaro subrayó que en marzo vendieron arriba de las 90 camionetas de este tipo. Aseguró que esperan mantener ese nivel de ventas mensuales. “Si bien no podemos garantizar que haya modelos en todas las versiones y colores tenemos una buena disponibilidad. Nos va a ayudar el segundo turno de producción de este producto en cuestión. No es entrega inmediata pero no tenemos una demora importante”, analizó.

YACOPINI4.JPG

En cuanto a los valores de mercado, se informó que la versión S 4x2 está cerca de los $5.300.000 aproximadamente hasta los $10.000.000 la más equipada.

Desembarco en San Rafael

El directivo indicó que el lunes pasado hicieron una presentación en la flamante sucursal de Yacopini Nissan en San Rafael. La actividad contó con la participación del presidente de Nissan Argentina, Gonzalo Ibarzabal. Estas nuevas instalaciones disponen de un salón de 350 m2 cubiertos, con taller para servicios diarios y sector para equipamiento.

“Abrimos en marzo y realmente estamos muy contentos de poder estar en un departamento tan importante para la provincia. Empezamos muy bien y esperamos que se mantenga esa tendencia. Confiamos que en San Rafael vamos a tener la misma aceptación que en Mendoza”, finalizó.