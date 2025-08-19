Volvió a bajar el dólar oficial y la brecha con el blue es la mayor en un mes

Tras perder $5, este martes 19 de agosto el dólar oficial cerró a $1.310 en la pizarra del Banco Nación. Y no sólo acumuló la novena jornada consecutiva con caída, sino que amplió la brecha con un dólar blue que terminó vendiéndose a $1.340.
Sin embargo, la rueda había comenzado con el blue a la baja, en $1.335, y un dólar oficial estable. Panorama que fue revirtiéndose con el correr de las horas.
Con la nueva caída de la cotización oficial, incluso hubo bancos en los que tocó su valor más bajo (hasta $1.305) en el último mes. Y así la brecha fue la máxima en ese lapso.
Si bien no hubo intervención del Banco Central en el mercado cambiario, las reservas bajaron 56 millones de dólares. Así, la jornada finalizó con un total de 41.705 millones de reservas.
Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.297,02. Al mismo tiempo, el Contado con Liquidación (CCL) llegó a venderse a $1.305,65 luego de una leve suba.
El mayorista, cotizado a $1.292,40, volvió a ser el dólar más barato del mercado.
El dólar tarjeta, en cambio, tocó los $1.711,30, incluido el recargo del 30%.
Entre los bancos, el dólar oficial terminó ofreciéndose a $1.305 para la venta, como mostraba la pizarra del Santander. Y otros, en cambio, más arriba a $1.314 y $1.315, como fue el caso de Macro, Supervielle y Galicia, entre otros.