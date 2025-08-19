Volvió a bajar el dólar oficial y la brecha con el blue es la mayor en un mes

dolar blue (2) La rueda financiera de este martes arrancó el dólar blue a la baja. Foto: archivo

Si bien no hubo intervención del Banco Central en el mercado cambiario, las reservas bajaron 56 millones de dólares. Así, la jornada finalizó con un total de 41.705 millones de reservas.

Qué pasó con el dólar MEP y el resto de las cotizaciones

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.297,02. Al mismo tiempo, el Contado con Liquidación (CCL) llegó a venderse a $1.305,65 luego de una leve suba.

El mayorista, cotizado a $1.292,40, volvió a ser el dólar más barato del mercado.

El dólar tarjeta, en cambio, tocó los $1.711,30, incluido el recargo del 30%.

Entre los bancos, el dólar oficial terminó ofreciéndose a $1.305 para la venta, como mostraba la pizarra del Santander. Y otros, en cambio, más arriba a $1.314 y $1.315, como fue el caso de Macro, Supervielle y Galicia, entre otros.