Varias consultoras ya ajustaron sus proyecciones de la inflación a un dígito en abril

Las razones de la desaceleración del índice no son felices. Principalmente se da por una fuerte caída de la demanda, dado que no hay consumo, tal como lo reflejan índices variados de distintas cámaras como CAME o la CAC.

No obstante, varias consultoras coinciden que tras el 11% de inflación de marzo, la dinámica de remarcaciones en alimentos y bebidas volvió a bajar la velocidad y lograría compensar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, por lo que es posible cerrar abril entre 9% y 10%.