Respecto a un balance parcial de lo recaudado por los gastronómicos y hoteleros en esta temporada de verano, el presidente de la asociación que los nuclea detalló: "Hemos tenido varios meses de pérdidas. En diciembre se trabajó poco, porque había mucha incertidumbre, casi no había vuelos, San Luis cortaba la ruta, no había colectivos, entonces no fue un mes bueno. Teníamos únicamente el turismo interno".

"En enero, en lugares naturales y al aire libre, como Alta Montaña, Potrerillos, Cacheuta, Valle de Uco y San Rafael, empezaron a trabajar bien y sobre finales del mes ya hubo algo de trabajo en las zonas urbanas. Este fin de semana ya se ha notado, al ser fin de semana largo, y como hay mucha gente que piensa en la llegada de una segunda ola (de contagios) aprovecha y sale ahora que puede. Se trabajó bien en todos lados, urbanos o naturales", agregó Fernando Barbera.

El empresario apuntó a que nuestra provincia dio un ejemplo a nivel nacional al decir: "Vimos que el gobierno de Mendoza fue una de las provincias donde más se cuidó la economía, tratando de cuidar el equilibrio con lo sanitario, y la verdad que le fue bien a la provincia, ya que no tuvo índices (de contagios) diferentes a otras localidades grandes", explicó, para agregar: "Lo que sí hemos pedido, es que, en caso de un cierre de las actividades por una suba en la ocupación de camas hospitalarias, que se haga como en otros países, por olas, no más de 15 días de cierre de todas las actividades. Porque cerrar únicamente la gastronomía y el turismo, mucho sentido no tiene, porque la gente sigue juntándose, más cuando llevamos un año casi de restricciones. Si no le damos un mensaje claro a la gente por 15 días, esta no sabe si va a ser por una año o meses, y no le van a dar bolilla, porque está cansada y poco dispuesta a los cierres largos. Mejor algo acotado, estricto y que todos respeten, para bajar los contagios y arrancar con la cosa más controlada luego. Otro punto interesante es saber cuándo llegarán las vacunas", apuntó,

Finalmente Fernando Barbera sumó un pedido especial a los representantes legislativos de la provincia: "A los legisladores por Mendoza en el Congreso nacional, es que se abra el Paso Cristo Redentor para que puedan ingresar los chilenos que están vacunados, ya que ellos vienen con un ritmo de vacunación más rápido que el nuestro", dijo, para finalizar, pensando en un sostenimiento de la actividad ligada al turismo.