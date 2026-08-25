Según el CEPA, en Mendoza hay unos 6 mil empleos registrados y 250 empleadores menos que en enero

Así las cosas, el análisis del CEPA actualiza la línea de tiempo durante la gestión de Javier Milei. Y le pone números: desde que asumió el actual gobierno y hasta mayo de este año en Mendoza ya se perdieron 1.396 empleadores y más de 10.700 empleos.

Según Paula Ariet, experta en mercado laboral y política de las empresas, "han crecido las compañías de sectores que no son mano de obra intensiva. Por el contrario, decrecen las que demandan más personal, como industria y comercio".

Qué pasó este año con las empresas y los empleos

Al descomponer el dato, surge que a pesar de todo las pymes son el sostén del mercado laboral, al contrario de lo que se refleja en las decisiones de las grandes compañías. Esto, en al menos 28 meses de gestión (el corte del estudio se hizo en mayo).

"Las empresas de menos de 500 trabajadores son las únicas que crearon empleo neto. Y las grandes son las que más lo han destruido", explicó Juan Gispert, referente del CEPA en Mendoza, al referirse a los 203 nuevos trabajadores que las pymes incorporaron frente a la pérdida de 10.850 en empleadores con planteles de más de 500 personas.

En números absolutos la Administración Pública fue el sector que más se achicó (9.903 empleos en los últimos 2 años y medio). Sin embargo, la mirada sobre el sector privado registrado permite ver que el rubro Servicios Inmobiliarios tuvo la mayor caída relativa (-25,7%) durante el período, lo que se puede atribuir a la reconfiguración del mercado.

En cuanto a empresas, la provincia tenía 21.700 activas al asumir Milei, una cifra que se redujo a unas 20.600 dos años después (a diciembre).

Pero la película tiene su fotograma clara en este 2026. De acuerdo con la estadística de la SRT, en enero la provincia contaba ya con 100 empresas menos. Y llegó a mayo último con 20.244, es decir, que en sólo 5 meses el universo de los generadores de empleo registrado privado se achicó en 250.

El presente (y futuro) del empleo en Mendoza

Claro que, más allá de sostener el empleo, las pymes han sido y son las más golpeadas en cuanto a cierres.

De hecho, si se analiza la reducción de empleadores en los primeros 28 meses de la gestión de Milei, los más afectados son aquellos con hasta 500 trabajadores/as: 100% del total de los casos (-1.396 empresas).

El estudio del CEPA señala que la cantidad de empleadores con hasta 500 empleados bajó 6,5% (de 21.573 en noviembre de 2023 a 20.177 en mayo 2026), mientras que los de más de 500 se mantuvieron iguales. La caída, de 6,5%, muestra al rubro Transporte y Almacenamiento como el más golpeado (-15,5%), seguido por Agricultura, Comercio e Industria manufacturera.

"Este panorama puede cambiar en un par de años, cuando los proyectos de la minería entren en producción. Hay que pensar que sólo una empresa demanda más de 25 mil puestos de trabajo, casi 4 veces los que se perdieron" dice Ariet.

¿Qué será del futuro de las pequeñas y medianas empresas? Contrariamente a lo que muestran las estadísticas y los que piensan que son una especie en extinción, la experta es optimista.

Para Ariet "son las que pueden adaptarse mejor que las grandes a lo que se viene, la nueva revolución tecnológica. Al menos las que la ven y saben por dónde podrán volverse más competitivas".