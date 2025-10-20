¿Qué puede pasar con el dólar y su cotización este lunes?

El dólar cerró la semana pasada entre medio de una volatilidad que lo marcó toda la semana. Por eso mismo, este lunes, todas las miradas están dirigidas a la apertura del mercado y si continuará la tendencia alcista en sus diversas cotizaciones o si habrá una corrección hacia abajo.
Cómo terminó el dólar la semana pasada
El viernes, el dólar mayorista cerró con un fuerte impulso alcista, superando la marca de los $1450 y acercándose al techo de la banda cambiaria impuesto por el Banco Central (BCRA). Esta presión se trasladó al dólar blue y a los financieros, que también experimentaron incrementos significativos.
Los factores que impulsaron la subida del dólar fueron:
- Liberación de pesos: El mercado experimentó una mayor liquidez tras el pago de vencimientos de deuda en pesos (como las Lecap), lo que generó una presión de compra sobre la divisa extranjera.
- Incertidumbre preelectoral: La proximidad de las elecciones continúa siendo el principal catalizador de la volatilidad, llevando a muchos a buscar refugio en activos dolarizados.
- Intervención del Tesoro de EE.UU.: Aunque el apoyo del Tesoro de Estados Unidos inicialmente generó un impacto a la baja en los dólares futuros, la demanda minorista y mayorista mostró resiliencia, volviendo a impulsar los precios.
Esto también impactó sobre el dólar minorista, que en algunos bancos llegó a tener un precio superior a los $1.500 durante la jornada del viernes.
Pronóstico para el dólar este lunes
La expectativa general del dólar para el lunes, según los expertos, es de una apertura tensa y probablemente convalidando los precios altos del cierre semanal.
- Dólar Oficial Mayorista: La atención estará puesta en la capacidad del BCRA de mantener la cotización cerca o por debajo del techo de la banda cambiaria (que para principios de semana se ubicará alrededor de los $1489), utilizando sus herramientas de intervención. Un traspaso sostenido de este límite podría reavivar la especulación de un salto discreto.
- Dólar Blue y Financieros (MEP y CCL): Estas cotizaciones seguirán operando con una dinámica propia, muy sensible a la liquidez del mercado y al "sentimiento" inversor. Si la incertidumbre preelectoral se mantiene, lo más probable es que el dólar blue continúe operando en un rango alto, incluso superando la cotización minorista oficial en bancos.
En cuanto a los bancos, estos le confirmaron al Banco Central que el precio del dólar, cuando inicien las operaciones bancarias, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.485
- Banco Galicia: $1.490
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.490
- Banco Supervielle: $1.493
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.490
- Banco Santander: $1.490
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.495
- Banco Macro: $1.510
- Banco Piano: $1.495