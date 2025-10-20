¿Qué puede pasar con el dólar y su cotización este lunes?

Liberación de pesos : El mercado experimentó una mayor liquidez tras el pago de vencimientos de deuda en pesos (como las Lecap), lo que generó una presión de compra sobre la divisa extranjera.

Esto también impactó sobre el dólar minorista, que en algunos bancos llegó a tener un precio superior a los $1.500 durante la jornada del viernes.

Pronóstico para el dólar este lunes

La expectativa general del dólar para el lunes, según los expertos, es de una apertura tensa y probablemente convalidando los precios altos del cierre semanal.

Dólar Oficial Mayorista : La atención estará puesta en la capacidad del BCRA de mantener la cotización cerca o por debajo del techo de la banda cambiaria (que para principios de semana se ubicará alrededor de los $1489), utilizando sus herramientas de intervención. Un traspaso sostenido de este límite podría reavivar la especulación de un salto discreto.

Dólar Blue y Financieros (MEP y CCL): Estas cotizaciones seguirán operando con una dinámica propia, muy sensible a la liquidez del mercado y al "sentimiento" inversor. Si la incertidumbre preelectoral se mantiene, lo más probable es que el dólar blue continúe operando en un rango alto, incluso superando la cotización minorista oficial en bancos.

En cuanto a los bancos, estos le confirmaron al Banco Central que el precio del dólar, cuando inicien las operaciones bancarias, será el siguiente: