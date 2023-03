Por la gripe aviar sacrificaron 220.000 gallinas y ya se reportan casos en 10 provincias

►TE PUEDE INTERESAR: Por la gripe aviar, Mendoza declaró la emergencia zoosanitaria en toda la provincia durante un año

El sacrificio de los animales fue ordenado por el organismo nacional en 10 galpones de la localidad de Mainqué, en la provincia de Río Negro. El secretario de ganadería de la provincia, Tabaré Bassi, informó a medios locales que el brote se ubicó en uno de los galpones del lugar destinado a la producción avícola, pero el procedimiento preventivo se aplica por protocolo en todos los que pudieran ser afectados.

La granja marplatense, por su parte, está ubicada en el paraje La Polola, cerca de la ruta 88. Allí, según datos del organismo sanitario, el brote se confirmó inicialmente en 40 casos estudiados en laboratorio. A partir de ese escenario, y para evitar que la enfermedad se expanda a otras granjas, las autoridades a cargo procedieron de igual forma al "despoblamiento sanitario".

Ya se han confirmado casos en 10 provincias:

16 en Córdoba

9 en Buenos Aires

4 en Neuquén

4 en Santa Fe

2 en Río Negro

1 en Chaco

1 en Jujuy

1 en Santiago del Estero

1 en San Luis

1 en Salta

Acuerdo Nación - Río Negro

Ante la alarmante situación la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, firmaron cuatro convenios de cooperación, además de envío de fondos nacionales para asistir a los productores avícolas que fueron afectados por la Gripe Aviar en la provincia, según informó hoy la administración provincial.

"De esta forma, se acordó un monto de 2.500 pesos por cada ave que debió ser sacrificada a causa del avance de esta enfermedad, que afecta el status sanitario y las exportaciones", indicó Carreras a través de su cuenta de Twitter.

La semana pasada el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunció de manera oficial que se había detectado un caso positivo de gripe aviar en la ciudad rionegrina de Mainque.

Con respecto a los convenios firmados hoy, están destinados a optimizar el riego en la ciudad de Valcheta, mejorar la lucha contra incendios de campos y fortalecer la producción agroalimentaria, explicaron voceros del gobierno provincial.

En detalles, el primer convenio permitirá avanzar en las obras para optimizar el sistema de riego en Valcheta. Los trabajos significarán una inversión de U$S 925.000 con financiamiento del BID y permitirán seguir ampliando las zonas productivas de la provincia.

Por otra parte, un segundo convenio busca fortalecer el sistema de lucha contra incendios de campos y montes que lleva adelante el SPLIF. En este caso, se trata de una inversión de 1.241.310 dólares también con financiación del BID.

El tercero, en tanto, dispone un crédito del BID por 2.166.310 dólares en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), destinados a brindar cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios.

Finalmente, el cuarto convenio dispone un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a la ejecución del Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos, por un monto de 1.400.000 dólares, con una contraprestación provincial de 228.148 dólares.

¿Qué es la gripe aviar?

La gripe aviar H5N1 es una enfermedad que se transmite a través de un virus y que afecta principalmente a las aves de corral como gallinas, pavos y patos pero también a las aves silvestres.

Hasta el momento, no hay registros de transmisión interhumana sostenida del virus a nivel global por lo que el riesgo de contagio a personas se considera bajo, señalaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) igual pusieron el alerta sobre una posible pandemia ya que el virus afectó a diferentes grupos de mamíferos alrededor del planeta. Y lo que es peor: puede mutar para ser transmisible entre humanos.

"La enfermedad no se transmite a las personas por medio del consumo de carne aviar y sus subproductos. Por lo tanto, no hay peligro en la ingesta de estos alimentos", informaron desde la cartera sanitaria. Esto se debe a que no es posible contagiarse con la carne de pollo o el huevo, sino en el contacto con un animal infectado.

Fuentes: El Cronista y Télam