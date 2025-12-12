Plazo fijo pre Navidad: cuánto gano con $850.000 tras el último cambio de los bancos

Tras haber alcanzado una tasa de rendimiento del 44% en algunos bancos antes de las elecciones del 26 de octubre, el interés que ofrecen las entidades para cada plazo fijo ha hecho un camino hacia abajo, lo que puede llevar a que los clientes de las entidades bancarias reconsideren la conveniencia en esta inversión.

No obstante, el plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Además, se puede saber cuánto se puede ganar antes de realizar esta inversión.