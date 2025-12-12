Plazo fijo pre Navidad: cuánto gano con $850.000 tras el último cambio de los bancos

Los bancos modificaron la tasa de interés del plazo fijo y decidieron reducirla, lo que también disminuye la cantidad de dinero que pueden ganar los ahorristas que apuestan por esta inversión.
Tras haber alcanzado una tasa de rendimiento del 44% en algunos bancos antes de las elecciones del 26 de octubre, el interés que ofrecen las entidades para cada plazo fijo ha hecho un camino hacia abajo, lo que puede llevar a que los clientes de las entidades bancarias reconsideren la conveniencia en esta inversión.
No obstante, el plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Además, se puede saber cuánto se puede ganar antes de realizar esta inversión.
Cuál es el plazo fijo que ofrece cada banco
Según lo confirmado por cada entidad bancaria al Banco Central de la República Argentina, estas son las tasas de interés del plazo fijo a 30 días que ofrece cada banco para sus ahorristas;
- Banco Nación: 22,50% de tasa de interés anual
- Banco Santander Argentina: 21% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 21% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 23% de tasa de interés anual
- BBVA Argentina: 21% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 23% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 23% de tasa de interés anual
- Banco ICBC Argentina: 23,3% de tasa de interés anual
- Banco Ciudad: 22% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 25,5% de tasa de interés anual
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $850.000
En caso de que alguien decida realizar esta inversión y tenga $850.000 para depositar en un plazo fijo de 30 días, una vez que se haya cumplido ese lapso de tiempo, y en caso de hacerlo, por ejemplo, en el Banco Nación, entonces habrá ganado un total de $15.719,18