Plazo fijo, estable: esto pagan los diez principales bancos al invertir $2.000.000 a 30 días

plazo fijo (2) El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Cuánto pagan los principales bancos por el Plazo fijo

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

En caso de que una, o más personas quieran invertir $2.000.000 en un depósito a plazo fijo de 30 días, o más, lo adecuado es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Banco Hipotecario : $43.561,64 (26,50%)

: $43.561,64 (26,50%) Banco Macro : $40.273,97 (24,50%)

: $40.273,97 (24,50%) Banco Nación : $38.630,14 (23,50%)

: $38.630,14 (23,50%) Provincia de Buenos Aires : $38.630,14 (23,50%)

: $38.630,14 (23,50%) Banco Credicoop : $37.808,22 (23%)

: $37.808,22 (23%) ICBC Argentina : $37.397,26 (22,75%)

: $37.397,26 (22,75%) BBVA Argentina : $36.164,38 (22%)

: $36.164,38 (22%) Galicia : $ (22%)

: $ (22%) Santander Argentina : $34.520,55 (21%)

: $34.520,55 (21%) Banco Ciudad: $33.698,63 (20,50%)

Plazo-fijo-Tasas-de-interes-bancos En los últimos meses, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una tendencia a la baja, estabilizándose en un rango de entre el 21% y el 28% nominal anual según el banco.

Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.