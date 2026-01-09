Plazo fijo en Argentina: qué tasas pagan los principales bancos tras le primera semana de enero

El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.

En los últimos tres meses, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una tendencia a la baja, estabilizándose recientemente en un rango de entre el 21% y el 28% nominal anual según el banco, en sintonía con la desaceleración de la inflación y las decisiones de política monetaria del Banco Central.