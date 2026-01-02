Plazo fijo a 30 días: cuánto se gana al depositar $1.000.000 el viernes 2 de enero

Cuánta plata se gana depositando $1.000.000 a 30 días en un plazo fijo

En caso de que una, o más personas quieran invertir $1.000.000 en un depósito a plazo fijo de 30 días, o más, lo adecuado es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen por debajo del 25% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $1.000.000 a 30 días en el Banco Nación que bajó su plazo fijo a 23,50%:

Plazo: 30 días

Capital: $1.000.000

Intereses ganados: $19.315,07

Monto total: $1.019.315,07

TNA: 23,50%

TEA: 26,21%

Plazo-fijo-Tasas-de-interes-1 En los últimos meses, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una tendencia a la baja, estabilizándose en un rango de entre el 21% y el 28% nominal anual según el banco.

Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en el inicio de enero

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos: